Phùng Ngọc Huy bị mỉa mai khi hát 'không đâu bằng nhà, có cha mẹ, có con', nhưng lại biền biệt xứ người không về thăm con

Hiện, cô bé đang được bảo mẫu thân cận chăm sóc và nuôi dưỡng trong khoảng thời gian chờ đợi đoàn tụ với bố Phùng Ngọc Huy . Tuy nhiên, rất lâu chưa hề có tin tức Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam để gặp gỡ và đón con sang Mỹ chăm sóc.

Sau khi Mai Phương ra đi, con gái nữ diễn viên luôn nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người. Sau hơn 3 năm rời xa vòng tay mẹ, cuộc sống của bé Lavie đã có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 2 năm, việc đi lại giữa các nước không còn khó khăn nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn chưa về thăm con. Điều này khiến cư dân mạng cảm thấy thất vọng và chỉ trích nam diễn viên không có trách nhiệm với con gái.

Trước đó, nam ca sĩ từng đau khổ khi không thể về Việt Nam thăm con gái Lavie vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Phùng Ngọc Huy còn tuyên bố sẽ đưa con gái cố diễn viên Mai Phương sang Mỹ.

Mới đây nhân dịp ngày Tết đang về, ca sĩ Phùng Ngọc Huy thông báo sắp ra sản phẩm mới là ca khúc Không đâu bằng nhà. Trên trang cá nhân, anh cho biết MV đang thực hiện, mong rằng sẽ được khán giả đón nhận.

Đoạn trích ca khúc được Phùng Ngọc Huy "hát nháp" khi ngồi trên xe có đoạn: "Xuân năm nay chẳng về nhưng con ơi hãy chờ, cha sẽ đem đến con đường tương lai/ Không nơi đâu bằng nhà, có cha, có mẹ, có con, có Tết, sum vầy".

Phùng Ngọc Huy "nhá hàng" ca khúc mới. Ảnh: FBNV

Dân mạng mong chờ cuộc hội ngộ sau nhiều năm của Phùng Ngọc Huy và bé Lavie. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải, bài hát khiến dân tình chú ý bởi ca từ nhắc tới khung cảnh đoàn viên và hình ảnh cha mẹ, con cái, như câu chuyện của chính Phùng Ngọc Huy.

Dưới bài đăng của Phùng Ngọc Huy, nhiều người mong anh sớm về nước đoàn tụ cùng con cái. Một bộ phận khác thì mỉa mai, chỉ trích, cho rằng nam ca sĩ hát "Không nơi đâu bằng nhà, có cha, có mẹ, có con, có Tết" nhưng từ đó đến nay chưa từng về Việt Nam thăm bé Lavie.

Phùng Ngọc Huy là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Việt Nam những năm 2010. Vai diễn để đời của anh có thể kể đến nhân vật Phán trong Nữ sinh hay Quốc trong Cổng mặt trời đóng cùng Lê Bê La. Ngoài ra, cũng nhờ vai diễn trong Cổng mặt trời đã giúp Phùng Ngọc Huy nhận giải Mai Vàng ở hạng mục "Nam diễn viên truyền hình".

Năm 2013, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương thông báo có con với nhau. Tuy nhiên sau khi bé Lavie được 1 tuổi thì cặp đôi chia tay và từ đó, anh sang Mỹ định cư. Đến năm 2020 khi hay tin diễn viên Mai Phương qua đời, anh bày tỏ sự tiếc thương và hứa sẽ cố gắng sắp xếp để đón con gái qua Mỹ đoàn tụ với mình.

Được biết hiện tại, cuộc sống của Phùng Ngọc Huy khá chật vật tại đất khách quê người. Anh chủ yếu kiếm sống bằng nghề livestream bán đồ ăn vặt trên mạng.