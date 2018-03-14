Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45

Hậu trường 14/03/2018 17:02

Hiếm khi mặc gợi cảm, sexy, người hâm mộ không thể ngờ Phi Nhung lại xinh đẹp, quyến rũ đến mức này dù đang ở tuổi U50.

Phi Nhung là cái tên quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ nổi tiếng nhờ giọng ca ngọt ngào, nữ ca sĩ sinh năm 1972 còn được nhiều người yêu mến bởi tấm lòng thiện nguyện của mình.

Ở tuổi 45, Phi Nhung vẫn giữ cho mình đời tư trong sạch. Cô luôn đứng ngoài những scandal trong làng giải trí Việt. "Người tình sân khấu" của ca sĩ Mạnh Quỳnh khiến nhiều người nể phục vì không hề dùng chiêu trò hay phát ngôn sốc nào để PR. Chính tài năng của Phi Nhung đã giúp cô thành công và được mến mộ như hiện tại.

Dù tất bật chạy show và chăm sóc các con, nữ ca sĩ vẫn giữ cho mình nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khó cưỡng ở tuổi 45. Không ít người tỏ ra bất ngờ khi xem loạt ảnh gợi cảm của Phi Nhung dưới đây, vì cô rất hiếm khi ăn mặc sexy quyến rũ.

Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45 - Ảnh 1
Diện chiếc đầm hoa trễ vai, Phi Nhung khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh mới của mình - Ảnh: Internet
Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45 - Ảnh 2
Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ chịu thay đổi phong cách - Ảnh: Internet
Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45 - Ảnh 3
Phi Nhung trở nên thùy mị, đằm thắm hơn với hình ảnh mới này - Ảnh: Internet
Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45 - Ảnh 4
Ở tuổi 45 nữ ca sĩ vẫn vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn - Ảnh: Internet
Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45 - Ảnh 5
Cô diện chiếc váy khá ngắn, khoe đôi chân dài cùng làn da trắng nõn nà của mình - Ảnh: Internet
Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45 - Ảnh 6
Với nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng đáng nể, Phi Nhung nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước - Ảnh: Internet
Phi Nhung: Tôi phục Như Quỳnh vì chị ấy không bao giờ than vãn

Phi Nhung: Tôi phục Như Quỳnh vì chị ấy không bao giờ than vãn

Có một điều Phi Nhung rất tôn trọng ở Như Quỳnh, đó là dù gặp bất kể sóng gió gì trong cuộc sống riêng, Như Quỳnh cũng không bao giờ than vãn ngay cả khi chị em ngồi trò chuyện, tâm sự với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Ca sĩ Phi Nhung Phi Nhung diện đồ gợi cảm

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 16 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 42 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42