Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45

Hiếm khi mặc gợi cảm, sexy, người hâm mộ không thể ngờ Phi Nhung lại xinh đẹp, quyến rũ đến mức này dù đang ở tuổi U50.
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Phi Nhung là cái tên quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ nổi tiếng nhờ giọng ca ngọt ngào, nữ ca sĩ sinh năm 1972 còn được nhiều người yêu mến bởi tấm lòng thiện nguyện của mình.
Ở tuổi 45, Phi Nhung vẫn giữ cho mình đời tư trong sạch. Cô luôn đứng ngoài những scandal trong làng giải trí Việt. "Người tình sân khấu" của ca sĩ Mạnh Quỳnh khiến nhiều người nể phục vì không hề dùng chiêu trò hay phát ngôn sốc nào để PR. Chính tài năng của Phi Nhung đã giúp cô thành công và được mến mộ như hiện tại.
Dù tất bật chạy show và chăm sóc các con, nữ ca sĩ vẫn giữ cho mình nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khó cưỡng ở tuổi 45. Không ít người tỏ ra bất ngờ khi xem loạt ảnh gợi cảm của Phi Nhung dưới đây, vì cô rất hiếm khi ăn mặc sexy quyến rũ.