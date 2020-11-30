Phát sốt với ảnh Lê Phương cõng chồng trẻ Trung Kiên trên lưng, chứng minh hôn nhân viên mãn

Bức ảnh Lê Phương diện áo dài cõng ông xã Trung Kiên trên lưng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mọi người khen ngợi sự đáng yêu của cặp đôi.

Chuyện tình lệch tuổi của diễn viên Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Nhưng vượt qua mọi sóng gió, cặp đôi ngày càng được ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn hiện tại. Sau 4 năm "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ có trái ngọt đầu tiên là cô con gái cưng tên bé Bông.

Tổ ấm viên mãn của Lê Phương và Trung Kiên - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ hình ảnh mới bên ông xã kém tuổi. Trong ảnh, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" diện áo dài đỏ rực rỡ và cõng ông xã trên lưng. Vợ chồng nghệ sĩ còn nở nụ cười rạng ngời và cùng ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ: "Chiều chiều cõng chồng đi chơi. Nói chung cũng nhẹ... Cười tươi quá trời!".

Khoảnh khắc đáng yêu của vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên - Ảnh: FB

Bức ảnh "tình bể bình" của vợ chồng nghệ sĩ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với gần 5 ngàn lượt like và vô số bình luận. Hầu hết mọi người dành cho Lê Phương và Trung Kiên lời chúc tốt đẹp nhất: "Mãi cười và hạnh phúc như vậy nhé chị", "Anh chị hạnh phúc quá", "Ngưỡng mộ cặp đôi này"...



Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên gốc Trà Vinh sau 2 lần sinh nở - Ảnh: FB

Dù kém vợ nhiều tuổi, nhưng ca sĩ Trung Kiên luôn chứng tỏ mình là người chồng tốt. Anh hết lòng yêu thương và ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp. Với bé Cà Pháo (con trai riêng của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan), anh cũng quan tâm và dạy dỗ hết lòng. Giữa năm 2020, vợ chồng nghệ sĩ đã đón bé lên Sài Gòn sống chung sau thời gian dài ở Trà Vinh với ông bà ngoại.

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