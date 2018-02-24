Phát hoảng trước hành động táo bạo của bạn gái Khắc Việt khi anh say rượu nằm bất động trên giường

Hậu trường 24/02/2018 11:21

Hành động táo bạo của bạn gái ca sĩ Khắc Việt khi bạn trai say nằm bất động trên giường khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Sau khi khiến trái tim fan "loạn nhịp" vì công khai màn cầu hôn lãng mạn bạn gái DJ Thanh Thảo vào giữa tháng 10 vừa qua, Khắc Việt tiếp tục chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào bên người yêu xinh đẹp khiến nhiều người ghen tỵ.

Phát hoảng trước hành động táo bạo của bạn gái Khắc Việt khi anh say rượu nằm bất động trên giường - Ảnh 1
Hình ảnh thân mật được cặp đôi chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh: FBNV

Mới đây, người yêu hot girl của Khắc Việt một lần nữa "đốn tim" fan khi chia sẻ hình ảnh ôm hôn táo bạo bạn trai khi anh đang say rượu nằm bất động trên giường. Cùng với đó, Thanh Thảo còn kèm theo dòng trạng thái trách giọng ca Yêu lại từ đầu: “Say rượu ngủ như chết vợ lao vào hôn không biết một cái gì, thế này cho đi đâu một mình xong say, ai làm gì chắc cũng để im, nên là ở nhà không đi đâu cả, có vợ đi cùng thì đi".

Phát hoảng trước hành động táo bạo của bạn gái Khắc Việt khi anh say rượu nằm bất động trên giường - Ảnh 2
Trao cho bạn trai nụ hôn táo bạo, Thanh Thảo còn dọa sẽ không cho Khắc Việt đi nhậu nếu cô không đi cùng - Ảnh: FBVN

Không chỉ là một DJ khá nổi tiếng, Thanh Thảo còn gây chú ý khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình bốc lửa cùng gu thời trang cá tính. Tuy cô và bạn trai thường xuyên đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên nhau nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này, dân tình cũng phát hoảng với độ táo bạo của người đẹp 9X.

Phát hoảng trước hành động táo bạo của bạn gái Khắc Việt khi anh say rượu nằm bất động trên giường - Ảnh 3

Phát hoảng trước hành động táo bạo của bạn gái Khắc Việt khi anh say rượu nằm bất động trên giường - Ảnh 4
Nhiều fan để lại bình luận khá hài hước rằng Thanh Thảo đang cưỡng hôn Khắc Việt - Ảnh: FBNV
Khắc Việt đưa bạn gái DJ xinh đẹp về quê đón tết

Khắc Việt đưa bạn gái DJ xinh đẹp về quê đón tết

Mới đây, nam ca nhạc sĩ Khắc Việt đã đưa bạn gái DJ về quê đón tết và cũng tiết lộ thời gian của hôn lễ sắp tới.

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