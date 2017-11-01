Khắc Việt khoe ảnh hôn bạn gái, nhìn kỹ ai cũng hoảng vì có gì đó sai sai ở đây

Nếu chỉ nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ rằng đây chỉ là bức ảnh chụp khoảnh khắc lãng mạn của đôi trẻ yêu nhau bình thường. Tuy nhiên khi nhìn xuống phía dưới, nhiều người tá hỏa vì có cái gì đó nhô ra ở ngay bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nhân vật nam.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Khắc Việt vừa đăng tải bức ảnh chụp bóng anh và bạn gái DJ đang hôn nhau cùng dòng chú thích đầy tình cảm: “Mình đã trao nhau nụ hôn đó”.

Thậm chí, bức ảnh in bóng rõ nét đến nỗi nhiều người gần như khẳng định chắc chắn rằng Khắc Việt đang cố tình khoe khoang kích thước "cậu nhỏ" một cách đầy ẩn ý.

Dưới chia sẻ của nam ca sĩ, hàng ngàn fan bày tỏ sự sốc nặng, choáng váng đến không thể tin nổi khi thần tượng của họ lại có ngày trở nên "lầy lội" như thế này. Tuy nhiên, vì bị cư dân mạng "ném đá" quá dữ dội nên Khắc Việt sau đó đã lên tiếng thanh minh rằng đây chỉ là ảnh minh họa mang tính gây cười.

Kể từ lúc yêu hot girl nóng bỏng DJ Thảo Bebe, Khắc Việt dường như bạo dạn hơn rất nhiều khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc riêng tư lên mạng xã hội. Nam ca sĩ cũng không ít lần khiến fan sốc khi không ngần ngại đặt tay lên chỗ nhạy cảm của bạn gái để chụp hình.

Cách đây không lâu, giọng ca Yêu lại từ đầu vừa ngỏ lời câu hôn Thảo Bebe. Cả hai dự kiến sẽ về chung một nhà trong vài tháng tới.