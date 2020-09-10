Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến gia đình siêu mẫu Hà Anh sau khi nhận được thông tin ông nội cô vừa qua đời.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đau xót thông báo ông nội là nhà văn Vũ Tú Nam, nguyên Tổng thư ký Hội Nhà văn vừa qua đời vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 9/9/2020, hưởng thọ 92 tuổi.

Hà Anh thông báo ông nội qua đời - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải lại những khoảnh khắc quý giá bên gia đình và nghẹn ngào kể về người ông quá cố của mình: “Ông đã dạy tôi rất nhiều điều, từ khi tôi lọt lòng đến giờ. Những gì ông dặn tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Ông luôn dặn chúng tôi sống hòa đồng, giản dị và chúng tôi luôn làm đúng điều này.

Ông hiền lành, tốt bụng, luôn suy nghĩ vì mọi người, hành động vì mọi người. Ông nội tâm, thích suy nghĩ một mình, thích quan sát và hay kể chuyện. Ông rất hóm hỉnh trong lời nói, lời văn”.

Nữ người mẫu vô cùng gần gũi với ông bà nội - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, Hà Anh cho biết dù đã ra đi nhưng ông luôn ở trong trái tim của cô, của gia đình và của những người yêu thương ông: “Ngủ ngon ông yêu quý! Cháu yêu và hôn ông ngàn vạn lần!”.

Cư dân mạng gửi lời chia buồn đến gia đình Hà Anh - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ để lại bình luận bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn đến gia đình Hà Anh: “Vĩnh biệt nhà văn của tuổi thơ. Cầu cho ông yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng! Xin chia buồn cùng gia đình!”, “Thật hạnh phúc và may mắn khi được là cháu của ông chị ạ! Mong ông an nghỉ!”, “Chia buồn với em và gia đình”…

Siêu anh hùng Báo Đen qua đời ở tuổi 43 sau 4 năm chiến đấu dũng cảm với căn bệnh ung thư đại trực tràng Được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nhưng nam diễn viên vẫn cống hiến hết sức mình và đưa tới những tác phẩm tuyệt vời tới khán giả trong quá trình đang thực hiện các ca phẫu thuật và hoá trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-noi-sieu-mau-ha-anh-nha-van-vu-tu-nam-vua-qua-doi-sao-viet-dong-loat-gui-loi-chia-buon-379589.html