'Ông hoàng thị phi' Duy Mạnh bỗng e ấp khác thường khi khoe ảnh bên hot girl ngực khủng Ngân 98

Thời gian qua nam ca sĩ Duy Mạnh luôn dính đến nhiều thị phi trong giới showbiz khi liên tục vướng phải lùm xùm phát ngôn với các nhân vật nổi đình nổi đám trên mạng. Ngoài việc anh đôi co với bà chủ Đại Nam thì ca sĩ Kiếp đỏ đen còn tố Phi Nhung từng xúi mình chửi bà Phương Hằng khiến khán giả vô cùng hoang mang. Không chỉ vậy anh còn nhiều lần thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước các vụ việc hot của showbiz khiến fan vô cùng thích thú.

Mới đây anh đã chia sẻ một bức ảnh bên Ngân 98 và nhận được khá nhiều sự chú ý. Trong ảnh cả hai đứng sát bên nhau và cô nàng hotgirl 9x tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào của mình bên đàn anh nổi tiếng.