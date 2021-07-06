'Ông hoàng thị phi' Duy Mạnh bỗng e ấp khác thường khi khoe ảnh bên hot girl ngực khủng Ngân 98

Hậu trường 06/07/2021 14:33

Duy Mạnh và Ngân 98 đã có một bức ảnh chụp chung được nam ca sĩ khoe lên trang cá nhân, tuy nhiên nam ca sĩ lại nhận khá nhiều lời bình luận khó hiểu.

Thời gian qua nam ca sĩ Duy Mạnh luôn dính đến nhiều thị phi trong giới showbiz khi liên tục vướng phải lùm xùm phát ngôn với các nhân vật nổi đình nổi đám trên mạng. Ngoài việc anh đôi co với bà chủ Đại Nam thì ca sĩ Kiếp đỏ đen còn tố Phi Nhung từng xúi mình chửi bà Phương Hằng khiến khán giả vô cùng hoang mang. Không chỉ vậy anh còn nhiều lần thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước các vụ việc hot của showbiz khiến fan vô cùng thích thú. 

Mới đây anh đã chia sẻ một bức ảnh bên Ngân 98 và nhận được khá nhiều sự chú ý. Trong ảnh cả hai đứng sát bên nhau và cô nàng hotgirl 9x tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào của mình bên đàn anh nổi tiếng.

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Duy Mạnh chia sẻ ảnh cùng Ngân 98 trên fanpage cá nhân. Trong ảnh cả hai đứng sát bên nhau và Ngân 98 tạo dáng kiểu 'xì tin' - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên bên dưới xuất hiện khá nhiều comment rất nhạy cảm. Ngoài ra các fan còn gọi vui nam ca sĩ là Duy Mạnh 98, tuy nhiên cũng có tài khoản comment ẩn ý rằng "hai cô cháu nhìn đẹp quá".

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Fan nhận xét rằng 'hai cô cháu nhìn đẹp quá' - Ảnh: Chụp màn hình
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Một cư dân mạng gọi vui Duy Mạnh là 'Mạnh 98' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngân 98 là hotgirl đình đám trên mạng xã hội. Sau khi cô cặp kè với Lương Bằng Quang thì tên tuổi càng lên như diều gặp gió. Ngoài vài tài lẻ thì cô còn sở hữu gương mặt cân đối và body hết sức nóng bỏng.

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Ngân 98 và Lương Bằng Quang tình tứ bên nhau - Ảnh: Internet
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Hotgirl 9x sở hữu body vô cùng nóng bỏng - Ảnh: Internet

Hiện tại tấm ảnh của hai “chú cháu” showbiz vẫn đang gây chú ý từ cộng đồng mạng.

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