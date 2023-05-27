Đội Chi Pu về nhì sau màn đu dây, nhào lộn trên không gây sốt ở vòng công diễn 2 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng',

Nối tiếp thành công ở tập công diễn 1, Chi Pu được chọn làm đội trưởng. Cô thể hiện ca khúc Rosemary hoàn toàn bằng tiếng Trung. Giọng hát của Chi Pu cũng được netizen đánh giá tiến bộ, nội lực hơn so với những vòng trước.

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đang là chương trình giải trí hot nhất nhì của Trung Quốc. Đặc biệt, vào mùa thi năm nay, chương trình thu hút thêm lượng fan Việt Nam khi có sự tham gia của Chi Pu. Dù chỉ vừa lên sóng những tập đầu tiên, Chi Pu đã gây ấn tượng mạnh với fan trong và ngoài nước bởi sự cố gắng không ngừng. Nữ diễn viên còn gặt hái được kết quả cao trong tập công diễn đầu tiên bài hát "See tình" cùng với nhóm sao nữ đình đám là Ella, Trương Gia Nghê và Ngô Thiến. Chi Pu gặt hái được kết quả cao trong tập công diễn đầu tiên bài hát "See tình" cùng với nhóm sao nữ đình đám là Ella, Trương Gia Nghê và Ngô Thiến Nối tiếp thành công ở tập công diễn 1, Chi Pu được chọn làm đội trưởng. Nhóm mới của Chi Pu gồm có cô, Lưu Nhã Sắt và Cung Lâm Na. Mới đây, tập 2 lên sóng khi Chi Pu cùng 2 đồng đội biểu diễn ca khúc Rosemary trên sân khấu kết hợp giữa lửa và nước.

Phần mở màn Chi Pu xuất hiện với cảnh đu dây, nhào lộn trên không khiến khán giả và các thí sinh khác trong chương trình liên tục hét lên kinh ngạc lẫn thích thú Đáng chú ý, phần mở màn Chi Pu xuất hiện với cảnh đu dây, nhào lộn trên không khiến khán giả và các thí sinh khác trong chương trình liên tục hét lên kinh ngạc lẫn thích thú. Cô thể hiện ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Trung. Giọng hát của Chi Pu cũng được netizen đánh giá tiến bộ, nội lực hơn so với những vòng trước. Kết quả chung cuộc ở vòng công diễn 2, đội của Chi Pu nhận được 847 bình chọn từ khán giả trong trường quay và được xếp thứ 2 trong 8 đội tham gia. Đội về nhất là chỉ đội Amber.

Giọng hát của Chi Pu cũng được netizen đánh giá tiến bộ, nội lực hơn so với những vòng trước. Nhờ sự nỗ lực không ngừng liên tiếp duy trì thành tích khá cao trong 2 vòng thi, Chi Pu dần khẳng định được sức hút của bản thân trong chương trình ăn khách bậc nhất xứ Trung hiện nay. Hiện tại, không chỉ trong nước, Chi Pu còn đang nhận được rất nhiều thiện cảm của khán giả ngoài nước. Đa phần đều đánh giá cao visual bùng nổ, thần thái trình diễn tự tin và những màn tương tác đáng yêu của cô nàng với các tỷ tỷ khác. Nhờ sự nỗ lực không ngừng liên tiếp duy trì thành tích khá cao trong 2 vòng thi, Chi Pu dần khẳng định được sức hút của bản thân trong chương trình ăn khách bậc nhất xứ Trung hiện nay.

Vì sao Chi Pu vượt qua Trương Gia Nghê để thành đội trưởng Đạp gió 2023? Ella đã đặt niềm tin vào Chi Pu thay vì Trương Gia Nghê trong tập 3 Đạp gió 2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oi-chi-pu-ve-nhi-sau-man-u-day-nhao-lon-tren-khong-gay-sot-o-vong-cong-dien-2-ty-ty-ap-gio-re-song-586434.html