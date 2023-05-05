Đoàn phim Lật Mặt 6 bất ngờ gặp sự cố trong thang máy khiến khán giả lo lắng 'thót tim'

Bộ phim Lật mặt 6 của Lý Hải đang được đông đảo khán giả đón nhận, doanh thu vượt kỉ lục phòng vé từ trước đến nay. Ê kíp đoàn phim Lật mặt 6 đang trong hành trình cinetour tại các cụm rạp trên toàn quốc. Trên Fanpage Lật mặt 6 đăng tải đoạn clip: "Sự cố bất ngờ trong hành trình cinetour".

Đoàn phim Lật Mặt 6 gặp sự cố thang máy trong hành trình cinetour khiến khán giả 'thót tim' - Ảnh: Cắt từ clip

Người hâm mộ có thể nghe thấy, trong clip bà xã Lý Hải (Minh Hà) nói: "Trời ơi, bây giờ cả đoàn đang bị kẹt trong thang máy, không ra được. Thang máy không đi mà cũng không mở cửa cho ra luôn. Anh Hải im lặng, sợ nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị kẹt trong thang máy". Sau một hồi, cả đoàn đã được thoát ra ngoài nhờ sự trợ giúp của cứu hộ. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến dân tình 'thót tim'. Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều bình luận lo lắng và quan tâm đến Ê kíp đoàn phim Lật mặt 6.