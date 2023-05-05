Đoàn phim Lật Mặt 6 bất ngờ gặp sự cố trong thang máy khiến khán giả lo lắng 'thót tim'

Trong hành trình cinetour, đoàn phim Lật Mặt 6 gặp sự cố trong thang máy khiến khán giả 'thót tim'.
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Bộ phim Lật mặt 6 của Lý Hải đang được đông đảo khán giả đón nhận, doanh thu vượt kỉ lục phòng vé từ trước đến nay. Ê kíp đoàn phim Lật mặt 6 đang trong hành trình cinetour tại các cụm rạp trên toàn quốc. Trên Fanpage Lật mặt 6 đăng tải đoạn clip: "Sự cố bất ngờ trong hành trình cinetour".
Người hâm mộ có thể nghe thấy, trong clip bà xã Lý Hải (Minh Hà) nói: "Trời ơi, bây giờ cả đoàn đang bị kẹt trong thang máy, không ra được. Thang máy không đi mà cũng không mở cửa cho ra luôn. Anh Hải im lặng, sợ nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị kẹt trong thang máy". Sau một hồi, cả đoàn đã được thoát ra ngoài nhờ sự trợ giúp của cứu hộ. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến dân tình 'thót tim'. Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều bình luận lo lắng và quan tâm đến Ê kíp đoàn phim Lật mặt 6.
Lý Hải đặt các nhân vật trong Lật Mặt 6 vào thử thách giữa tình bạn và lòng tham, để làm bật lên tính cách của mỗi người thu hút sự quan tâm của khán giả. Với thực trạng doanh thu và suất chiếu như hiện nay, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải được dự đoán sẽ thu về khoảng 300 tỷ. Đây là con số rất cao và nghiễm nhiên sẽ trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong series Lật mặt từ 2015 đến nay.
Lật Mặt 6 là dự án thứ sáu trong chuỗi phim Lật Mặt - thương hiệu của Lý Hải, Tấm vé định mệnh có nội dung tách biệt với các phần trước đó. Phim nói về nhóm bạn gồm sáu chàng trai chơi với nhau từ nhỏ ở một làng chiếu. Để kỷ niệm tình bạn, Phương - nhân vật chính - mua vé số theo ngày sinh của sáu người, giao cho An giữ, với lời hứa trúng sẽ chia đều. Hiện tại, bộ phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải được các cụm rạp xếp khoảng 4.000 suất chiếu/ ngày, gấp 3 lần tác phẩm Con nhót mót chồng do Thu Trang sản xuất.