Cô vợ Yến xấu xí, chua ngoa trong 'Lật mặt 6' hóa ra lại là gen Z xinh đẹp ngoài đời khiến cư dân mạng trầm trồ

Trái ngược với nhân vật Yến thét ra lửa với chồng, Tạ Lâm ngoài đời lại cực kì trẻ trung, xinh đẹp dịu dàng
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Trong Lật Mặt 6 - Tấm vé định mệnh, Yến chỉ là nhân vật phụ nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với những 'pha' chỉnh chồng 'chất như nước cất' mỗi khi chồng lấy tiền trốn đi cá cược, đá gà. Nhân vật Yến đích xác là 'nóc nhà' với câu nói thương hiệu dành riêng cho chồng: 'Mày báo quá báo rồi'. Ngoài ra gương mặt 'kem trộn' cũng là một thương hiệu không thể lẫn của cô nàng.
Tạo hình độc lạ là thế, tính cách chua ngoa là vậy, thế nhưng Tạ Lâm ngoài đời lại là một gen Z xinh đẹp quyến rũ. Tạ Lâm (SN2000) thủ vai Yến trong Lật Mặt 6 - Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Cô nàng là cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh tp.HCM, được đào tạo bài bản và có thiên hướng kịch nói, Tạ Lâm rất cầu tiến và không bỏ qua cơ hội được xuất hiện trước công chúng.
Tại vòng casting, cô nàng đã thể hiện không được tốt, song vẫn nhận được vai, Tạ Lâm đã rất bất ngờ. Lý Hải đã yêu cầu cô nàng quay một video clip cô hóa trang và nhập vai Yến. Vì Yến hoàn toàn trái ngược với Lâm ngoài đời, cô nàng đã tìm hiểu rất nhiều mới có thể nhập vai.
Gen Z tỏ ra vui mừng khi nhân vật được khán giả đón nhận nồng nhiệt dù chỉ là vai phụ và có khá ít phân cảnh.
Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ được thấy những sản phẩm nghệ thuật chất lượng của Tạ Lâm, đặc biệt cộng đồng mạng ai nấy đều háo hức chờ ngày