Cô vợ Yến xấu xí, chua ngoa trong 'Lật mặt 6' hóa ra lại là gen Z xinh đẹp ngoài đời khiến cư dân mạng trầm trồ

Sao Việt 05/05/2023 06:58

Trái ngược với nhân vật Yến thét ra lửa với chồng, Tạ Lâm ngoài đời lại cực kì trẻ trung, xinh đẹp dịu dàng

Trong Lật Mặt 6 - Tấm vé định mệnh, Yến chỉ là nhân vật phụ nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với những 'pha' chỉnh chồng 'chất như nước cất' mỗi khi chồng lấy tiền trốn đi cá cược, đá gà. Nhân vật Yến đích xác là 'nóc nhà' với câu nói thương hiệu dành riêng cho chồng: 'Mày báo quá báo rồi'. Ngoài ra gương mặt 'kem trộn' cũng là một thương hiệu không thể lẫn của cô nàng.

Cô vợ Yến xấu xí, chua ngoa trong 'Lật mặt 6' hóa ra lại là gen Z xinh đẹp ngoài đời khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 1
Tạo hình ' thương hiệu' của nhân vật Yến (Tạ Lâm thủ vai) 

Tạo hình độc lạ là thế, tính cách chua ngoa là vậy, thế nhưng Tạ Lâm ngoài đời lại là một gen Z xinh đẹp quyến rũ. Tạ Lâm (SN2000) thủ vai Yến trong Lật Mặt 6 - Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Cô nàng là cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh tp.HCM, được đào tạo bài bản và có thiên hướng kịch nói, Tạ Lâm rất cầu tiến và không bỏ qua cơ hội được xuất hiện trước công chúng.

Cô vợ Yến xấu xí, chua ngoa trong 'Lật mặt 6' hóa ra lại là gen Z xinh đẹp ngoài đời khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 2
Tạ Lâm tự tin thả dáng trẻ trung, xinh đẹp ngoài đời thực 
Cô vợ Yến xấu xí, chua ngoa trong 'Lật mặt 6' hóa ra lại là gen Z xinh đẹp ngoài đời khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 3
 Chia sẻ với truyền thông, Gen Z cho biết Lật Mặt 6 là một bước ngoặt lớn trong con đường hoạt động nghệ thuật. Trước đó cô nàng cũng từng có cơ hội hợp tác cùng Lý Hải khi tham gia Gương mặt điện ảnh. Khi được ngỏ lời casting cho Lật Mặt 6, Tạ Lâm không ngần ngại nắm cơ hội này.

Tại vòng casting, cô nàng đã thể hiện không được tốt, song vẫn nhận được vai, Tạ Lâm đã rất bất ngờ. Lý Hải đã yêu cầu cô nàng quay một video clip cô hóa trang và nhập vai Yến. Vì Yến hoàn toàn trái ngược với Lâm ngoài đời, cô nàng đã tìm hiểu rất nhiều mới có thể nhập vai.

Cô vợ Yến xấu xí, chua ngoa trong 'Lật mặt 6' hóa ra lại là gen Z xinh đẹp ngoài đời khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 4
Khi được hợp tác cùng các diễn viên gạo cội và ê-kíp chuyên nghiệp, Tạ Lâm đã có chút lo lắng và áp lực. Tuy vậy với sự chuẩn bị, kính nghiệp cũng như hỗ trợ từ các tiền bối cô đã có thể hoàn thành vai diễn một cách thành công.  

Gen Z tỏ ra vui mừng khi nhân vật được khán giả đón nhận nồng nhiệt dù chỉ là vai phụ và có khá ít phân cảnh. 

Cô vợ Yến xấu xí, chua ngoa trong 'Lật mặt 6' hóa ra lại là gen Z xinh đẹp ngoài đời khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 5
Sau thành công của Lật Mặt 6, Tạ Lâm mong muốn nhận được thêm nhiều dự án. Nữ diễn viên cho biết thêm vai chính hay vai phụ không quan trọng, quan điểm của gen Z là chỉ cần được góp mặt và đến gần hơn với khán giả và được khán giả nhớ tới quan trọng hơn cả. 

Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ được thấy những sản phẩm nghệ thuật chất lượng của Tạ Lâm, đặc biệt cộng đồng mạng ai nấy đều háo hức chờ ngày

Ám ảnh: Thanh Thức đóng xác chết dưới mộ tại nghĩa trang trong Lật mặt 6

Ám ảnh: Thanh Thức đóng xác chết dưới mộ tại nghĩa trang trong Lật mặt 6

Thanh Thức chấp nhận tự diễn toàn bộ các phân cảnh hóa trang thành cái xác, nằm trong quan tài với gương mặt vô cùng ám ảnh.

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Từ khóa:   tạ lâm Lật Mặt 6 Soi dàn diễn viên “khủng” phim “Lật mặt 6” của Lý Hải Lý Hải

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