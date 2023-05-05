Cô vợ Yến xấu xí, chua ngoa trong 'Lật mặt 6' hóa ra lại là gen Z xinh đẹp ngoài đời khiến cư dân mạng trầm trồ

Trong Lật Mặt 6 - Tấm vé định mệnh, Yến chỉ là nhân vật phụ nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với những 'pha' chỉnh chồng 'chất như nước cất' mỗi khi chồng lấy tiền trốn đi cá cược, đá gà. Nhân vật Yến đích xác là 'nóc nhà' với câu nói thương hiệu dành riêng cho chồng: 'Mày báo quá báo rồi'. Ngoài ra gương mặt 'kem trộn' cũng là một thương hiệu không thể lẫn của cô nàng.

Tạo hình ' thương hiệu' của nhân vật Yến (Tạ Lâm thủ vai)

Tạo hình độc lạ là thế, tính cách chua ngoa là vậy, thế nhưng Tạ Lâm ngoài đời lại là một gen Z xinh đẹp quyến rũ. Tạ Lâm (SN2000) thủ vai Yến trong Lật Mặt 6 - Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Cô nàng là cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh tp.HCM, được đào tạo bài bản và có thiên hướng kịch nói, Tạ Lâm rất cầu tiến và không bỏ qua cơ hội được xuất hiện trước công chúng.