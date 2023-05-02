Ám ảnh: Thanh Thức đóng xác chết dưới mộ tại nghĩa trang trong Lật mặt 6

Sao Việt 02/05/2023 20:11

Thanh Thức chấp nhận tự diễn toàn bộ các phân cảnh hóa trang thành cái xác, nằm trong quan tài với gương mặt vô cùng ám ảnh.

Theo Box Office Việt Nam (đơn vị thống kê doanh thu độc lập) tính đến 9h ngày 2/5, "Lật mặt 6" của Lý Hải đã thu về gần 120 tỷ đồng. Trong khi đó, Con Nhót mót chồng đạt 47 tỷ đồng. Dù cả hai cùng khởi chiếu ngày 28/4 và cấm khán giả dưới 16 tuổi nhưng Lật mặt 6 tỏ ra có sức hút hơn. 

Ám ảnh: Thanh Thức đóng xác chết dưới mộ tại nghĩa trang trong Lật mặt 6 - Ảnh 1
Các diễn viên đóng ''Lật mặt 6'' - Ảnh: Internet

Hiện tại, đây bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội và truyền thông những ngày qua, phần 6 thương hiệu Lật mặt cũng áp đảo tại các phòng chiếu.

Phim Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh lấy bối cảnh làng chiếu truyền thống Định Yên ở Đồng Tháp. Phim kể về một nhóm bạn gồm 6 người mua chung một tờ vé số. Thanh Thức vào vai An - một thợ chiếu nghèo, sống lay lắt với vợ ở dưới ghe cả chục năm nay. An luôn mong ước có đủ tiền mua một căn nhà để ổn định cho vợ chồng anh sinh sống. Khát khao này càng bùng cháy khi An biết vợ đã có thai.

Đặc biệt, vai diễn của Thanh Thức được xem là nhân vật "yểu mệnh" trong "Lật mặt 6" nhưng lại gây chú ý. Lý Hải cho biết đây là phân cảnh anh cảm thấy tâm đắc nhất. Cảnh đào mộ nhân vật An được quay ở nghĩa trang thật, không khí u ám và hình ảnh quan tài, đồ tùy táng tạo nên trải nghiệm khủng khiếp đối với diễn viên Thanh Thức.

Ám ảnh: Thanh Thức đóng xác chết dưới mộ tại nghĩa trang trong Lật mặt 6 - Ảnh 2

Thanh Thức cho biết đây là vai diễn bước ngoặt cũng gây ám ảnh nhất với mình -

Ảnh: Internet

Trong phân cảnh này, những người bạn lén đào mộ An để tìm tờ vé số trúng giải độc đắc. Thanh Thức được hóa trang mặt trắng bệch, môi đỏ chót, có vết thương trên má và được yêu cầu nằm bất động trong quan tài. Khi quay cảnh toàn, đoàn phim sử dụng manequin thế thân. Với cảnh cận, nam diễn viên tự thực hiện.

Lý Hải cho biết Thanh Thức rất hào hứng với vai diễn An. Tuy nhiên, khi diễn phân cảnh nằm trong quan tài, nam diễn viên gặp khó khăn. Nếu như việc hóa trang gương mặt xác chết diễn ra dễ dàng thì Thanh Thức lại cần khá nhiều thời gian để lấy tâm lý diễn cảnh này. Tới nghĩa trang vào ban đêm, nhìn thấy quan tài được khiêng vào và bên trong có nhiều đồ tùy táng, Thức tái mặt sợ hãi.

Ban đầu, trong đoàn có một thành viên hào hứng xung phong đóng thế cho Thanh Thức cảnh nằm trong quan tài. Sau đó, bạn nằm một lúc là xin bỏ cuộc. Vì vậy, đoàn phim phải thiết kế một ma nơ canh có tạo hình giống hệt để diễn thế Thanh Thức những cảnh quay không rõ mặt. 

Ám ảnh: Thanh Thức đóng xác chết dưới mộ tại nghĩa trang trong Lật mặt 6 - Ảnh 3
Diễn viên Huy Khánh và Quốc Cường trong "Lật mặt 6" - Ảnh: Internet

Ngày 1/5, Lý Hải đã gửi tâm thư tới khán giả trước đồn đoán vô căn cứ về việc Lật mặt 6 dùng chiêu trò hạ bệ đối thủ: "Các bạn cũng biết tính Lý Hải không muốn ảnh hưởng tới bất kỳ ai nên có thương thì thương cho trót. Mong mọi người đừng đề cập đến những nội dung hoặc người khác không liên quan đến phim tránh hiểu lầm không đáng có. Hơn 30 năm trong nghề, Lý Hải không bao giờ dùng chiêu trò. Vì vậy, mong mọi người hãy lan tỏa yêu thương và trao cho nhau những điều tốt đẹp". 

Ám ảnh: Thanh Thức đóng xác chết dưới mộ tại nghĩa trang trong Lật mặt 6 - Ảnh 4
Bộ phim đã thu về gần 120 tỷ đồng - Ảnh: Internet
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