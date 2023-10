Phim Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh lấy bối cảnh làng chiếu truyền thống Định Yên ở Đồng Tháp. Phim kể về một nhóm bạn gồm 6 người mua chung một tờ vé số. Thanh Thức vào vai An - một thợ chiếu nghèo, sống lay lắt với vợ ở dưới ghe cả chục năm nay. An luôn mong ước có đủ tiền mua một căn nhà để ổn định cho vợ chồng anh sinh sống. Khát khao này càng bùng cháy khi An biết vợ đã có thai.

Đặc biệt, vai diễn của Thanh Thức được xem là nhân vật "yểu mệnh" trong "Lật mặt 6" nhưng lại gây chú ý. Lý Hải cho biết đây là phân cảnh anh cảm thấy tâm đắc nhất. Cảnh đào mộ nhân vật An được quay ở nghĩa trang thật, không khí u ám và hình ảnh quan tài, đồ tùy táng tạo nên trải nghiệm khủng khiếp đối với diễn viên Thanh Thức.