Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ

Hậu trường 15/10/2022 19:33

Từng làm rất nhiều công việc tay chân khác nhau trước khi bén duyên với nghề diễn xuất, đến nay diễn viên hài Hoàng Mập có cuộc sống đáng mơ ước với vợ hiền, con ngoan và khu biệt phủ hoành tráng.

Hoàng Mập là nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng với khán giả truyền hình. Hiện tại, anh đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất, anh là tác giả của loạt bộ phim như Nhà ông Hoàng ma, Chàng Mập nghĩa tình, Nhà ông Hoàng có vàng... 

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 1

Tham gia nghệ thuật hơn 20 năm qua, anh có trong tay khối gia tài khổng lồ dù ít khi khoe trên mặt báo. Hiện tại, nam danh hài và gia đình hiện đang sinh sống tại căn nhà khang trang 3 tầng ở TP. HCM bên cạnh đó anh còn khiến nhiều ngưỡng mộ có nhà miệt vườn rộng hơn 1.600 m2 (bề ngang 25m, bề dài 65 m) được mọi người gọi là biệt phủ ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cách TP.HCM 45 km. 

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 2

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 3

Hoàng Mập cho biết anh phải mất 5 năm mới xây dựng xong biệt phủ này. Biệt phủ gồm nhiều gian nhà liền kề, có hai cổng chính và phụ. Cổng nhà được thiết kế mang phong cách cổ xưa, hòa hợp với không gian vườn tược xưa cũ.

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 4

Được biết, để thực hiện mong muốn có được ngôi biệt phủ giữa thời hiện đại, anh phải cất công mời từng người thợ ở miền Bắc vào. Dù không tiết lộ cụ thể về giá trị căn nhà song theo ước tính của nhiều người, chi phí để hoàn thành không dưới chục tỷ đồng.

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 5

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 6

Toàn bộ nội thất được làm bằng gỗ quý, chạm trổ cầu kỳ lấy màu nâu làm chủ đạo làm không gian thêm phần sang trọng. Hoàng Mập cho hay anh đã quay một số bộ phim truyền hình ở ngay tại ngôi nhà của mình.

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 7

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 8

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 9

Lối đi nối các khu vực riêng biệt bằng đá, trang trí xen lẫn đá thiên nhiên trên đường đi và nhiều vật dụng trang trí tiểu cảnh, cây xanh, giếng nước tạo không gian đậm chất thiên nhiên.

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 10

Trên khu vườn rộng, Hoàng Mập trồng rất nhiều cây ăn trái như mít, sầu riêng, xoài, đu đủ... Mỗi sáng, anh dậy từ 5h sáng, đi tập thể dục. Sau đó, nam diễn viên hài tưới nước cho cây.

Để căn biệt phủ của mình trở nên lung linh, diễn viên Hoàng Mập đã xây dựng hồ cá Koi với kinh phí 5 tỷ đồng. Điều đặc biệt, mỗi con cá Koi anh đều đặt từ Nhật về. Hồ cá này là không gian thư giãn của nam diễn viên mỗi khi về quê. Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 11

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 12

Đến nay, Hoàng Mập sống yên bình bên bà xã kín tiếng và 2 cô con gái. Được biết, vợ nam nghệ sĩ là doanh nhân ở Cần Thơ, cả hai đã có hơn 20 năm gắn bó bên nhau.  

Ở tuổi 51, diễn viên Hoàng Mập có cuộc sống viên mãn và cơ ngơi 1.600m2, nuôi hồ cá Koi 5 tỷ - Ảnh 13
Hình ảnh hiếm hoi có đầy đủ các thành viên trong gia đình của Hoàng Mập.
Đạo diễn Hoàng Mập: "Thấy con mệt, nhìn từ xa, tôi khóc hoài"

Đạo diễn Hoàng Mập: "Thấy con mệt, nhìn từ xa, tôi khóc hoài"

"Đúng thời gian quay phim này thì Khánh Trinh bị thận, phải nhập viện đặc trị. Cứ 6 giờ sáng, tôi đưa con vào viện để truyền thuốc rồi 7 giờ chở con ra phim trường, trên tay Khánh Trinh vẫn để cây kim bướm, quấn băng keo cố định", Hoàng Mập kể.

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