Nữ diễn viên 'Những thiên thần áo trắng' khoe ảnh 'ướt át' trong bồn tắm, body 'căng nhựa sống' lấp ló khiến CĐM 'đòi' vào tắm chung

Hậu giảm cân, nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" rất chăm khoe ảnh body bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy trên MXH khiến dân tình "xịt máu mũi" thả tim nhiệt liệt. Mới đây, nữ ca sĩ lại tiếp tục "hớp hồn" CĐM khi tung loạt ảnh sexy khó cưỡng trong bồn tắm.
- "Thù dai" như Miu Lê: Chuyện cũ 3 năm vẫn nhớ, quyết giảm cân vì bị Trường Giang chê mập
- Miu Lê xém chút nữa hớ hênh trên sóng truyền hình vì bộ đầm quá ngắn
Từng sở hữu thân hình "thừa cân" và mặc cảm vì bị body shaming nặng nề trên MXH, nhưng với nỗ lực giảm cân kết hợp với lối sống lành mạnh, khoa học, Miu Lê liên tục nhận được nhiều lời khen từ khán giả với vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng “chuẩn chỉnh”.
Từ sau khi ngoại hình thay đổi, nhan sắc của Miu Lê cũng "lên hương" không kém. Chính vì thế, nữ ca sĩ cũng chăm chỉ khoe vóc dáng "thượng thừa" của mình lên MXH.
Nhờ thân hình nóng bỏng, khuôn mặt ngây thơ pha nét quyến rũ, cộng thêm thay đổi cách ăn mặc, trang điểm, giọng ca Yêu anh nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả quay sang ngưỡng mộ và không tiếc lời khen dành cho màn "lột xác" ngoạn mục này của Miu Lê.
Mới đây nữ ca sĩ lại tiếp tục "chiêu đãi" CĐM bằng loạt ảnh sexy đến nín thở trong bồn tắm trên Instagram. Cô còn hài hước chia sẻ: "Chết rồi, nay phải tràn vô đất nước nhà tắm chụp rồi. Ngày mai sẽ du lịch ở đất nước nào đây?".
Vì tình hình dịch bệnh nên giọng ca sinh năm 1991 cảm thấy khá buồn chán, do đó tận dụng chính phòng tắm nhà mình để "thả dáng". Mặc dù lớp bọt trắng đã che đi khá nhiều nhưng làn da khỏe khoắn, căng mướt vẫn ẩn hiện đầy thu hút.
Ngay lập tức, "bà nội Miu Lê" đã nhận về vô số lời khen của cư dân mạng. Nhiều người còn hào phóng tặng cô hẳn 20 điểm vì sự cute hết nấc. Thậm chí có 1 tài khoản còn bình luận hài hước trêu nữ ca sĩ bằng lời yêu cầu "cho em tắm với". Điều này chứng tỏ sức hút khó cưỡng từ màn khoe thân "nửa kín, nửa hở" của nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng".