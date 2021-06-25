Nữ diễn viên 'Những thiên thần áo trắng' khoe ảnh 'ướt át' trong bồn tắm, body 'căng nhựa sống' lấp ló khiến CĐM 'đòi' vào tắm chung

Hậu trường 25/06/2021 07:43

Hậu giảm cân, nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" rất chăm khoe ảnh body bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy trên MXH khiến dân tình "xịt máu mũi" thả tim nhiệt liệt. Mới đây, nữ ca sĩ lại tiếp tục "hớp hồn" CĐM khi tung loạt ảnh sexy khó cưỡng trong bồn tắm.

Từng sở hữu thân hình "thừa cân" và mặc cảm vì bị body shaming nặng nề trên MXH, nhưng với nỗ lực giảm cân kết hợp với lối sống lành mạnh, khoa học, Miu Lê liên tục nhận được nhiều lời khen từ khán giả với vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng “chuẩn chỉnh”.

Từ sau khi ngoại hình thay đổi, nhan sắc của Miu Lê cũng "lên hương" không kém. Chính vì thế, nữ ca sĩ cũng chăm chỉ khoe vóc dáng "thượng thừa" của mình lên MXH. 

Nhờ thân hình nóng bỏng, khuôn mặt ngây thơ pha nét quyến rũ, cộng thêm thay đổi cách ăn mặc, trang điểm, giọng ca Yêu anh nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả quay sang ngưỡng mộ và không tiếc lời khen dành cho màn "lột xác" ngoạn mục này của Miu Lê.

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Màn lột xác ấn tượng của Miu Lê - Ảnh: Internet

Mới đây nữ ca sĩ lại tiếp tục "chiêu đãi" CĐM bằng loạt ảnh sexy đến nín thở trong bồn tắm trên Instagram. Cô còn hài hước chia sẻ: "Chết rồi, nay phải tràn vô đất nước nhà tắm chụp rồi. Ngày mai sẽ du lịch ở đất nước nào đây?". 

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Nụ cười tỏa nắng 'thương hiệu' của Miu Lê - Ảnh: Instagram
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Màn 'ngụp lặn' nóng bỏng của nữ ca sĩ khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh: Instagram

Vì tình hình dịch bệnh nên giọng ca sinh năm 1991 cảm thấy khá buồn chán, do đó tận dụng chính phòng tắm nhà mình để "thả dáng". Mặc dù lớp bọt trắng đã che đi khá nhiều nhưng làn da khỏe khoắn, căng mướt vẫn ẩn hiện đầy thu hút. 

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CĐM bấn loạn vì loạt ảnh 'ướt át' này - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, "bà nội Miu Lê" đã nhận về vô số lời khen của cư dân mạng. Nhiều người còn hào phóng tặng cô hẳn 20 điểm vì sự cute hết nấc. Thậm chí có 1 tài khoản còn bình luận hài hước trêu nữ ca sĩ bằng lời yêu cầu "cho em tắm với". Điều này chứng tỏ sức hút khó cưỡng từ màn khoe thân "nửa kín, nửa hở" của nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng". 

Lộ ảnh Miu Lê ôm ấp trai lạ, nhưng dân tình chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay đặt ở vị trí nhạy cảm

Lộ ảnh Miu Lê ôm ấp trai lạ, nhưng dân tình chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay đặt ở vị trí nhạy cảm

Hiện cộng đồng mạng đang không ngừng xôn xao về chàng trai xuất hiện bên cạnh ca sĩ Miu Lê. Sự thân mật của cặp đôi làm dấy lên nghi án chuyện tình ái.

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