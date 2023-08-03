Cuối năm 1997, Tâm Đoan bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại và được biết đến với nhiều ca khúc như: Mùa thu có nhớ, Đếm giọt sầu rơi, Anh có nghe mưa rơi... Tên tuổi của Tâm Đoan nhanh chóng nổi tiếng trên các sân khấu hải ngoại và nhận được sự yêu mến của khán giả. Đến nay đã hơn 20 năm trên sân khấu hải ngoại, Tâm Đoan vẫn là một cái tên để lại nhiều dấu ấn với dòng nhạc trữ tình. Gần đây, Tâm Đoan thể hiện ca khúc bolero mới Anh ngủ thêm đi (nhạc: Hamlet Trương; thơ: Nồng Nàn Phố) gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội bởi phần lời lạ tai.

Tâm Đoan là một nữ ca sĩ hải ngoại người Canada gốc Việt. Từ nhỏ, nữ ca sĩ đã sinh hoạt văn nghệ và có nhiều bài hát ghi âm được phát trên sóng phát thanh của tỉnh. Năm 1989, Tâm Đoan cùng mẹ rời Việt Nam sang Canada sinh sống.

Sau khi nhập viện, kết quả chụp MRI cho thấy màng xương sống lưng, cổ và bả vai trái bị rách 6 - 9mm nhiều vị trí, vài vết rách khá lớn. Từ đó đến nay, Tâm Đoan vẫn chịu cơn đau kéo dài mỗi khi cử động, thở mạnh. Chị hồi phục chậm trong khi con gái chỉ bị thương nhẹ, ổn định sau 1 ngày.

Mới đây, trao đổi với Vietnamnet, ca sĩ Tâm Đoan cho biết bản thân bị tai nạn giao thông hồi giữa tháng 7. Thời điểm này, cô lái xe Mercedes đưa con gái ra đường, vừa đỗ ở làn chờ giữa (traffic island) thì bị một chiếc xe tông thẳng bên hông. Cú tông mạnh khiến xe của ca sĩ bị hỏng nặng, biến dạng phần sườn. Trong một thoáng, Tâm Đoan tưởng đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Chồng và các con "tịch thu" điện thoại, yêu cầu Tâm Đoan nghỉ ngơi. Họ hiểu tính cách chị nếu nghe tiếng chuông báo tin nhắn sẽ trả lời bằng được. Suốt thời gian qua, chị được chồng con theo sát quan tâm, chăm sóc. Khi chị ở trong phòng một mình, các bé thỉnh thoảng vào kiểm tra, hỏi thăm mẹ.

Sau khi nhập viện, kết quả chụp MRI cho thấy màng xương sống lưng, cổ và bả vai trái bị rách 6 - 9mm nhiều vị trí, vài vết rách khá lớn

Trước đó, năm 2006, Tâm Đoan kết hôn với ca sĩ Tiến Dũng tại Canada. Sau khi kết hôn, cô cùng ông xã sang Mỹ sinh sống để phát triển sự nghiệp. Cả hai có với nhau 2 cô con gái đáng yêu. Hiện tại, Tâm Đoan đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai công chúa nhỏ. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng con trên mạng xã hội.

Năm 2006, Tâm Đoan kết hôn với ca sĩ Tiến Dũng tại Canada. Sau khi kết hôn, cô cùng ông xã sang Mỹ sinh sống để phát triển sự nghiệp

Chia sẻ về ông xã, Tâm Đoan từng tiết lộ: "Bản thân ảnh cũng là ca sĩ nhưng khi hai vợ chồng lấy nhau cam kết mình thương con mình, không muốn con lớn lên trong gia đình thiếu sự có mặt của ba và mẹ thì anh hy sinh đam mê mà tập trung vào việc kiến trúc sư, để không đêm nào con thiếu cả bố lẫn mẹ, cho Tâm Đoan yên tâm đi show và tiếp tục niềm đam mê của mình".

"Nếu có bí quyết giữ hạnh phúc cả hai đều rất thương con, cái gì tốt nhất cho con thì làm. Vì thương con vô bờ bến nên dù có chuyện gì cũng quay về hai đứa nhỏ. Thấy con mình vui hạnh phúc là mọi chuyện đều qua được. Mà có lẽ vì giấu nên đâu có ai biết".

Cả hai có với nhau 2 cô con gái đáng yêu. Hiện tại, Tâm Đoan đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai công chúa nhỏ

Ở tuổi 43, Tâm Đoan vẫn xinh đẹp, trẻ trung và mang nét đẹp đằm thắm, đậm chất Việt. Cô lại chọn lối sống kín đáo, vui vẻ và chưa từng có tai tiếng. Vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp tại Mỹ, Tâm Đoan từng chia sẻ nếu nhận được lời mời làm giám khảo tại Việt Nam thì cô sẽ nhận lời ngay. Ngoài ca hát, Tâm Đoan còn làm host của chương trình talkshow mang tên cô và làm chủ một hãng mỹ phẩm.