NS Xuân Hương tận hưởng cuộc sống bình yên với công việc mới sau 17 năm ly hôn MC Thanh Bạch

Hậu trường 11/10/2023 10:14

Sau ly hôn, nghệ sĩ Xuân Hương sống một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ tại TP.HCM.

Năm 2006, nghệ sĩ Thanh Bạch và Xuân Hương bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 20 năm bên nhau. Đến năm 2019, cả hai liên tục có những lời lẽ đấu tố qua lại khi nhắc về khoảng thời gian còn sống chung một nhà. Trong khi MC Thanh Bạch tiết lộ lý do hôn nhân tan vỡ vì thiếu lãng mạn thì nghệ sĩ Xuân Hương không ngần ngại tiết lộ bản thân sống như một con ở, bị chồng ngược đãi.

NS Xuân Hương tận hưởng cuộc sống bình yên với công việc mới sau 17 năm ly hôn MC Thanh Bạch - Ảnh 1
Năm 2006, nghệ sĩ Thanh Bạch và Xuân Hương bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 20 năm bên nhau. Đến năm 2019, cả hai liên tục có những lời lẽ đấu tố qua lại khi nhắc về khoảng thời gian còn sống chung một nhà

Theo nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, thời gian đầu sau ly hôn, bà sống cùng con trai. Nữ nghệ sĩ vẫn tạo điều kiện để con gặp mặt và bồi dưỡng tình cảm với cha ruột. Thế nhưng, đến đầu năm 2017, bà bất ngờ cho biết đứa con trai duy nhất đã đi theo cha. Nghệ sĩ Xuân Hương sống một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ tại TP.HCM.

NS Xuân Hương tận hưởng cuộc sống bình yên với công việc mới sau 17 năm ly hôn MC Thanh Bạch - Ảnh 2
Theo nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, thời gian đầu sau ly hôn, bà sống cùng con trai. Đến đầu năm 2017, bà bất ngờ cho biết đứa con trai duy nhất đã đi theo cha

Từ ngày đó, bà "vắng bóng" trên sân khấu, chủ yếu gắn bó với công việc viết kịch bản, viết báo. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn gây chú ý khi gắn bó với công việc bếp núc, bán đồ ăn online. Nữ nghệ sĩ thường xuyên cập nhật các món ăn do chính tay mình làm như chè trôi nước, bánh đậu... Những món ăn của bà được nhiều đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ.

NS Xuân Hương tận hưởng cuộc sống bình yên với công việc mới sau 17 năm ly hôn MC Thanh Bạch - Ảnh 3
Từ ngày đó, bà "vắng bóng" trên sân khấu, chủ yếu gắn bó với công việc viết kịch bản, viết báo. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn gây chú ý khi gắn bó với công việc bếp núc, bán đồ ăn online

Xuân Hương từng chia sẻ niềm vui về công việc làm bếp của mình: "Tư Hương (nghệ sĩ Xuân Hương) không làm văn phòng, không làm công ty cũng không đi diễn. Tư Hương chui vô bếp nấu chè cho mọi người cúng rằm. Cũng là đi làm như bao nhiêu người khác thôi nhưng không phải chạy ra đường, không phải diện quần áo đẹp, không tốn son phấn".

NS Xuân Hương tận hưởng cuộc sống bình yên với công việc mới sau 17 năm ly hôn MC Thanh Bạch - Ảnh 4
Xuân Hương từng chia sẻ niềm vui về công việc làm bếp của mình: "Tư Hương (nghệ sĩ Xuân Hương) không làm văn phòng, không làm công ty cũng không đi diễn. Tư Hương chui vô bếp nấu chè cho mọi người cúng rằm"

Thỉnh thoảng, Xuân Hương chia sẻ hình ảnh hội ngộ các đồng nghiệp. Dù rời xa ánh đèn sân khấu nhưng bà luôn được đồng nghiệp nhớ đến và mời tham gia các sự kiện họp mặt, tiệc tùng. Khi nhớ nghề, bà sẽ nhận lời tham gia các dự án phim truyền hình, chương trình hài, đóng sitcom... dù chỉ là vai nhỏ.

NS Xuân Hương tận hưởng cuộc sống bình yên với công việc mới sau 17 năm ly hôn MC Thanh Bạch - Ảnh 5
Thỉnh thoảng, Xuân Hương chia sẻ hình ảnh hội ngộ các đồng nghiệp

Có thể thấy cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ bình yên và tận hưởng thú vui làm bếp mỗi ngày. Trước đó, khi tố chồng ngược đãi thời gian hôn nhân, nghệ sĩ Xuân Hương từng gây sốc khi tiết lộ thái độ của Thanh Bạch lúc cô hỏi nếu mình chết chồng có khóc không. "Anh trả lời không do dự: ‘Khóc thì chắc là không. Nhưng chắc cũng buồn một chút chớ! Con chó nuôi lâu ngày cũng mến tay mến chân thì nó chết cũng buồn vậy. Huống chi là con người’" - nữ nghệ sĩ kể.

NS Xuân Hương tận hưởng cuộc sống bình yên với công việc mới sau 17 năm ly hôn MC Thanh Bạch - Ảnh 6
NS Xuân Hương tận hưởng cuộc sống bình yên với công việc mới sau 17 năm ly hôn MC Thanh Bạch - Ảnh 7
Có thể thấy cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ bình yên và tận hưởng thú vui làm bếp mỗi ngày

Sau loạt ồn ào bị vợ cũ Xuân Hương "tố", MC Thanh Bạch lên tiếng: “Nếu là người nổi tiếng mà không có sóng gió của thị phi thì mới là chuyện lạ. Bạn càng nổi tiếng thì giống như câu nói “Càng cao danh vọng càng dày gian nan... Tất cả những điều đó, cái gì mình có lỗi thì ăn năn, sám hối, còn cái gì mình không có lỗi thì thời gian sẽ trả lời”.

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Từ khóa:   NS Xuân Hương Xuân Hương Xuân Hương và Thanh Bạch

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