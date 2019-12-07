Sau ồn ào 'vạch mặt' Thanh Bạch, NS Xuân Hương chia sẻ lại quan điểm: 'Việc gì phải giữ chồng'

Hậu trường 07/12/2019 10:57

Nghệ sĩ Xuân Hương thu hút sự chú ý khi bất ngờ chia sẻ lại bài viết của đạo diễn Lê Hoàng bàn luận về vấn đề phụ nữ và chuyện giữ chồng.

Sau loạt bài viết "bóc trần" góc khuất về cuộc sống hôn nhân hơn 13 năm trước với MC Thanh Bạch, mọi động thái của nghệ sĩ Xuân Hương đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, nữ nghệ sĩ thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại bài viết của đạo diễn Lê Hoàng với tựa đề "Việc đếch gì phải giữ chồng". Xuân Hương đồng tình khi đạo diễn phim "Gái nhảy" khuyên chị em không nên khư khư giữ chồng.

Sau ồn ào 'vạch mặt' Thanh Bạch, NS Xuân Hương chia sẻ lại quan điểm: 'Việc gì phải giữ chồng' - Ảnh 1
Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Xuân Hương sống bình yên sau khi bóc trần cuộc sống hôn nhân như địa ngục với MC Thanh Bạch - Ảnh: FB

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng: "Con gái Việt Nam, đàn bà Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sẽ đời đời, sẽ cả trăm năm, cả ngàn năm không bao giờ, không khi nào ngóc đầu lên nổi nếu trong đầu còn vấn vương, còn trăn trở các ý nghĩ phải 'giữ chồng'.

Xin lỗi, chồng là cái chết toi gì mà quý thế? Không có chồng mình không phải là người à? Nó không giữ mình thì thôi, mình giữ nó làm cái khỉ mốc gì?".

Sau ồn ào 'vạch mặt' Thanh Bạch, NS Xuân Hương chia sẻ lại quan điểm: 'Việc gì phải giữ chồng' - Ảnh 2
Cô chia sẻ lên trang cá nhân bài viết về chuyện phụ nữ giữ chồng - Ảnh: FB

"Ở rất nhiều quốc gia hiện nay, ngay tại Châu Á này thôi, xin nhắc lại là lấy được vợ, sau đó giữ được vợ khó vô cùng.

Thế mà gái Việt vẫn lăm lăm, vẫn được nhồi nhét cái kiến thức 'giữ chồng'. Điều ấy giải thích tại sao nước ta giữ một kỷ lục đau buồn là nước xuất khẩu cô dâu nhiều nhất Châu Á, và luôn luôn lọt vào top hàng đầu thế giới, vì con gái Việt Nam đã được lừa đảo lấy được chồng và giữ được chồng là hạnh phúc vô biên.

Tại sao thế? Tại chị em chúng ta đã quen với ý định lấy chồng để cho nó "nuôi", vì thế phải giữ nó, vậy thôi".

Sau ồn ào 'vạch mặt' Thanh Bạch, NS Xuân Hương chia sẻ lại quan điểm: 'Việc gì phải giữ chồng' - Ảnh 3
Đây chỉ là một trong số rất nhiều bài viết gây tranh cãi của đạo diễn Lê Hoàng - Ảnh: FB

Cuối bài viết, chủ nhân loạt phát ngôn sốc trên mạng xã hội còn nhấn mạnh: "Nó không giữ mình thì thôi, mình việc đếch gì giữ nó!”.

Dưới bài chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Hương, nhiều người tỏ ra đồng tình với quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng. 

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Chia sẻ mới nhất của NS Xuân Hương tiếp tục gây tò mò liệu sẽ có chiến tranh tiếp theo.

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Từ khóa:   MC Thanh Bạch Xuân Hương đạo diễn Lê Hoàng

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