Nối tiếp Hiền Hồ, Jack cũng đang 'rục rịch' trở lại sân khấu: "Tỉ thí xem ai sáng hơn"

Liệu khán giả sẽ đón nhận hay "ghẻ lạnh" với lần quay trở lại sân khấu này của Jack.

Mới đây, Jack khiến cộng đồng mạng xôn xao khi có chia sẻ trên trang cá nhân liên quan đến việc đi hát trở lại. Cụ thể, nam ca sĩ đã đăng tải bài viết với nội dung: "Sớm thôi, chuẩn bị gặp nhau tỉ thí xem ai sáng hơn nha gia đình Đóm" đi kèm là hashtag #JACKspecialstage (sân khấu đặc biệt của Jack). Bài đăng của Jack Điều này khiến nhiều người cho rằng nam ca sĩ sắp tới sẽ xuất hiện trở lại trên các sân khấu âm nhạc đánh dấu sự tái xuất chính thức để từ scandal lớn trong sự nghiệp.

Trước đó, sau khi trở lại với MV mới "Ngôi sao cô đơn", Jack đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phần âm nhạc, tạo hình trong MV,... Thậm chí, chỉ mới ra mắt tròn 5 ngày thì MV này đã cán mốc 1 triệu lượt disklike. Đáng nói hơn là số like dành cho MV chính của Ngôi Sao Cô Đơn mới chỉ chạm mốc hơn một nửa lượt dislike (654.825 lượt thích). MV Ngôi sao cô đơn ra mắt trước đó của Jack khiến nhiều người ngao ngán. Sau khi trở lại với MV mới, Jack còn gặp phải sự cố bị hack và đổi tên tài khoản Facebook khiến nam ca sĩ phản ứng gay gắt và càng hạn chế các động thái trên trang mạng xã hội này.

Jack từng được biết đến là một hiện tượng âm nhạc bùng nổ bởi sự mới lạ và phong cách biểu diễn mà anh mang đến cho khán giả. Một loạt những “siêu hit” đình đám như Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi… chàng trai sĩ sinh năm 1997 nhanh chóng “càng quét” các hạng mục bảng xếp hạng ở mọi mặt trận. Thế nhưng, vào tháng 8/2021, anh bị một loạt cô gái đăng đàn tố cáo về sự lăng nhăng, bội bạc và thiếu trách nhiệm với con cái. Ngay sau đó, Jack đã lên tiếng xin lỗi đồng thời tuyên bố ngừng hát. Ồn ào đời tư về việc có con với bạn diễn khiến giọng ca "Hoa hải đường" nhận về những tranh cãi trái chiều từ dư luận trong lần úp mở tái xuất lần này. Trong khi một bộ phận người hâm mộ của Jack vui mừng khi anh trở lại, không ít cư dân mạng cho rằng, Jack không nên xuất hiện hoặc xuất hiện quá sớm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-tiep-hien-ho-jack-cung-dang-ruc-rich-tro-lai-san-khau-ti-thi-xem-ai-sang-hon-503389.html