Nối tiếp Hiền Hồ, Jack cũng đang 'rục rịch' trở lại sân khấu: "Tỉ thí xem ai sáng hơn"

Hậu trường 16/09/2022 10:13

Liệu khán giả sẽ đón nhận hay "ghẻ lạnh" với lần quay trở lại sân khấu này của Jack.

Mới đây, Jack khiến cộng đồng mạng xôn xao khi có chia sẻ trên trang cá nhân liên quan đến việc đi hát trở lại. Cụ thể, nam ca sĩ đã đăng tải bài viết với nội dung: "Sớm thôi, chuẩn bị gặp nhau tỉ thí xem ai sáng hơn nha gia đình Đóm" đi kèm là hashtag #JACKspecialstage (sân khấu đặc biệt của Jack).

Nối tiếp Hiền Hồ, Jack cũng đang 'rục rịch' trở lại sân khấu: 'Tỉ thí xem ai sáng hơn' - Ảnh 1
Bài đăng của Jack

Điều này khiến nhiều người cho rằng nam ca sĩ sắp tới sẽ xuất hiện trở lại trên các sân khấu âm nhạc đánh dấu sự tái xuất chính thức để từ scandal lớn trong sự nghiệp.

Trước đó, sau khi trở lại với MV mới "Ngôi sao cô đơn", Jack đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phần âm nhạc, tạo hình trong MV,... Thậm chí, chỉ mới ra mắt tròn 5 ngày thì MV này đã cán mốc 1 triệu lượt disklike. Đáng nói hơn là số like dành cho MV chính của Ngôi Sao Cô Đơn mới chỉ chạm mốc hơn một nửa lượt dislike (654.825 lượt thích).

Nối tiếp Hiền Hồ, Jack cũng đang 'rục rịch' trở lại sân khấu: 'Tỉ thí xem ai sáng hơn' - Ảnh 2
MV Ngôi sao cô đơn ra mắt trước đó của Jack khiến nhiều người ngao ngán.

Sau khi trở lại với MV mới, Jack còn gặp phải sự cố bị hack và đổi tên tài khoản Facebook khiến nam ca sĩ phản ứng gay gắt và càng hạn chế các động thái trên trang mạng xã hội này. 

Jack từng được biết đến là một hiện tượng âm nhạc bùng nổ bởi sự mới lạ và phong cách biểu diễn mà anh mang đến cho khán giả. Một loạt những “siêu hit” đình đám như Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi… chàng trai sĩ sinh năm 1997 nhanh chóng “càng quét” các hạng mục bảng xếp hạng ở mọi mặt trận. 

Thế nhưng, vào tháng 8/2021, anh bị một loạt cô gái đăng đàn tố cáo về sự lăng nhăng, bội bạc và thiếu trách nhiệm với con cái. Ngay sau đó, Jack đã lên tiếng xin lỗi đồng thời tuyên bố ngừng hát. 

Ồn ào đời tư về việc có con với bạn diễn khiến giọng ca "Hoa hải đường" nhận về những tranh cãi trái chiều từ dư luận trong lần úp mở tái xuất lần này. Trong khi một bộ phận người hâm mộ của Jack vui mừng khi anh trở lại, không ít cư dân mạng cho rằng, Jack không nên xuất hiện hoặc xuất hiện quá sớm. 

Nối tiếp Hiền Hồ, Jack cũng đang 'rục rịch' trở lại sân khấu: 'Tỉ thí xem ai sáng hơn' - Ảnh 3

Động thái mới của Thiên An gây chú ý, CĐM đồng loạt réo tên Jack

Động thái mới của Thiên An gây chú ý, CĐM đồng loạt réo tên Jack

Ngày trở lại của Jack, dòng trạng thái mới đây của Thiên An gây nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Jack Jack comeback sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 54 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 54 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 49 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh