Nổi tiếng hiền lành, Jun Vũ gây sốc khi để lộ vòng 3 phản cảm với quần lọt khe

Hậu trường 28/05/2018 15:20

Sau khi thừa nhận dao kéo vòng 1, Jun Vũ tiếp tục gây sốc khi khoe ảnh lộ vòng 3 phản cảm trước ống kính.

Jun Vũ vốn được yêu mến nhờ vẻ đẹp trong sáng như sương mai. Cô được giới trẻ đặt cho biệt danh "hot girl Trà Sữa" thông qua những bức ảnh long lanh trên mạng xã hội. Tuy không có chiều cao nổi bật nhưng điểm mạnh của Jun Vũ chính là vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp không góc chết và đặc biệt là nụ cười sáng bừng.

Thời gian gần đây, mỹ nhân mang hai dòng máu Việt - Thái tích cực đóng phim và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Tính đến thời điểm hiện tại, vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Jun Vũ chính là hoa khôi Tuyết Anh trong Tháng năm rực rỡ

Luôn biết cách giữ gìn hình ảnh nên cô sở hữu lượng fan hùng hậu không kém cạnh bất cứ ngôi sao nào trong showbiz. Tuy nhiên, thời gian gần đây Jun Vũ bị nhiều người chỉ trích vì hay khoe thân quá đà trước ống kính. Sau khi thừa nhận đã đi nâng ngực để tăng độ sexy, người đẹp liên tục diện bikini hở bạo để khoe trọn 3 vòng "bốc lửa".

Mới đây, Jun Vũ tiếp tục gây choáng khi tung bức ảnh nằm úp, hướng vòng 3 về phía màn hình trong tình trạng chỉ mặc chiếc quần bikini nhỏ xíu. Bên cạnh một số ý kiến khen người đẹp bạo dạn thì hầu hết cư dân mạng đều không hài lòng với hình tượng mới của Jun Vũ. Nhiều người khuyên cô quay trở lại hình ảnh trong sáng ngày xưa để tránh bị ghét như Angela Phương Trinh hay Phi Thanh Vân. 

Nổi tiếng hiền lành, Jun Vũ gây sốc khi để lộ vòng 3 phản cảm với quần lọt khe - Ảnh 1
Jun Vũ gây sốc với bức ảnh khoe vòng 3 bạo dạn trước ống kính - Ảnh: Internet
Nổi tiếng hiền lành, Jun Vũ gây sốc khi để lộ vòng 3 phản cảm với quần lọt khe - Ảnh 2
Sau khi nâng ngực, Jun Vũ rất chăm chỉ khoe dáng với bikini - Ảnh: Internet
Nổi tiếng hiền lành, Jun Vũ gây sốc khi để lộ vòng 3 phản cảm với quần lọt khe - Ảnh 3
Một bức ảnh khoe vòng 3 táo bạo khác của Jun Vũ - Ảnh: Internet
Nổi tiếng hiền lành, Jun Vũ gây sốc khi để lộ vòng 3 phản cảm với quần lọt khe - Ảnh 4
Hình thể sexy của Jun Vũ khiến nhiều người 'bỏng mắt' - Ảnh: Internet
Nổi tiếng hiền lành, Jun Vũ gây sốc khi để lộ vòng 3 phản cảm với quần lọt khe - Ảnh 5
Vòng 1 quyến rũ giúp nữ diễn viên tự tin diện đồ hở da thịt - Ảnh: Internet

Jun Vũ bật khóc tâm sự về thời gian 'vô danh', không đủ tiền thuê nhà

Jun Vũ bật khóc tâm sự về thời gian 'vô danh', không đủ tiền thuê nhà

Trong thời gian mới về Việt Nam, cô trải qua nhiều khó khăn, từng không đủ tiền để trang trải phí thuê nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Jun Vũ Jun Vũ sexy diễn viên Jun Vũ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42