Nổi tiếng hiền lành, Jun Vũ gây sốc khi để lộ vòng 3 phản cảm với quần lọt khe

Jun Vũ vốn được yêu mến nhờ vẻ đẹp trong sáng như sương mai. Cô được giới trẻ đặt cho biệt danh "hot girl Trà Sữa" thông qua những bức ảnh long lanh trên mạng xã hội. Tuy không có chiều cao nổi bật nhưng điểm mạnh của Jun Vũ chính là vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp không góc chết và đặc biệt là nụ cười sáng bừng.

Thời gian gần đây, mỹ nhân mang hai dòng máu Việt - Thái tích cực đóng phim và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Tính đến thời điểm hiện tại, vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Jun Vũ chính là hoa khôi Tuyết Anh trong Tháng năm rực rỡ.