Nổi tiếng hiền lành, Jun Vũ gây sốc khi để lộ vòng 3 phản cảm với quần lọt khe

Sau khi thừa nhận dao kéo vòng 1, Jun Vũ tiếp tục gây sốc khi khoe ảnh lộ vòng 3 phản cảm trước ống kính.
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Jun Vũ vốn được yêu mến nhờ vẻ đẹp trong sáng như sương mai. Cô được giới trẻ đặt cho biệt danh "hot girl Trà Sữa" thông qua những bức ảnh long lanh trên mạng xã hội. Tuy không có chiều cao nổi bật nhưng điểm mạnh của Jun Vũ chính là vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp không góc chết và đặc biệt là nụ cười sáng bừng.
Thời gian gần đây, mỹ nhân mang hai dòng máu Việt - Thái tích cực đóng phim và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Tính đến thời điểm hiện tại, vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Jun Vũ chính là hoa khôi Tuyết Anh trong Tháng năm rực rỡ.
Luôn biết cách giữ gìn hình ảnh nên cô sở hữu lượng fan hùng hậu không kém cạnh bất cứ ngôi sao nào trong showbiz. Tuy nhiên, thời gian gần đây Jun Vũ bị nhiều người chỉ trích vì hay khoe thân quá đà trước ống kính. Sau khi thừa nhận đã đi nâng ngực để tăng độ sexy, người đẹp liên tục diện bikini hở bạo để khoe trọn 3 vòng "bốc lửa".
Mới đây, Jun Vũ tiếp tục gây choáng khi tung bức ảnh nằm úp, hướng vòng 3 về phía màn hình trong tình trạng chỉ mặc chiếc quần bikini nhỏ xíu. Bên cạnh một số ý kiến khen người đẹp bạo dạn thì hầu hết cư dân mạng đều không hài lòng với hình tượng mới của Jun Vũ. Nhiều người khuyên cô quay trở lại hình ảnh trong sáng ngày xưa để tránh bị ghét như Angela Phương Trinh hay Phi Thanh Vân.