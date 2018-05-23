Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn 'ra rả' tư vấn tình yêu như chuyên gia, nói 1 câu mà kéo cả cây số

Phi Thanh Vân nổi tiếng với phong cách nói chuyện điệu đà, sến và dông dài. Điều này khiến dân mạng vô cùng mệt mỏi mỗi khi nghe. Tuy nhiên, về phía nữ diễn viên, cô lại rất tự hào và không ngại thể hiện điều này ở bất cứ đâu.

Mới đây, cô nàng lại tiếp tục thể hiện đặc điểm này trong cuộc livestream trò chuyện cùng người hâm mộ khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.