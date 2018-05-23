Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn 'ra rả' tư vấn tình yêu như chuyên gia, nói 1 câu mà kéo cả cây số

Hậu trường 23/05/2018 15:53

Với cách nói chuyện điệu đà, dông dài quen thuộc, Phi Thanh Vân khiến dân mạng thở dài ngao ngán khi livestream trò chuyện.

Phi Thanh Vân nổi tiếng với phong cách nói chuyện điệu đà, sến và dông dài. Điều này khiến dân mạng vô cùng mệt mỏi mỗi khi nghe. Tuy nhiên, về phía nữ diễn viên, cô lại rất tự hào và không ngại thể hiện điều này ở bất cứ đâu.

Mới đây, cô nàng lại tiếp tục thể hiện đặc điểm này trong cuộc livestream trò chuyện cùng người hâm mộ khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Ngoài công việc diễn xuất và kinh doanh, nữ diễn viên Cô gái xấu xí còn làm nhiều người bất ngờ khi tự tin tư vấn về những khó khăn và khúc mắc của khán giả trong chuyện tình cảm và hôn nhân gia đình.

Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn 'ra rả' tư vấn tình yêu như chuyên gia, nói 1 câu mà kéo cả cây số - Ảnh 1
Phi Thanh Vân livestream tư vấn tâm lý - Ảnh: FBNV

Trong đoạn livestream, Phi Thanh Vân tự nhận bị mất giọng vì thiếu ngủ, nhưng cô vẫn nói không ngừng nghỉ. Như một chuyên gia thực thụ, nữ diễn viên tư vấn tâm lý về nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, với giọng nói điệu đà, dông dài, “Nữ hoàng dao kéo” khiến dân tình cảm thấy mệt mỏi.

Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn 'ra rả' tư vấn tình yêu như chuyên gia, nói 1 câu mà kéo cả cây số - Ảnh 2
Khoảnh khắc nói chuyện điệu đà của Phi Thanh vân - Ảnh: FBNV
Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn 'ra rả' tư vấn tình yêu như chuyên gia, nói 1 câu mà kéo cả cây số - Ảnh 3
Không chỉ tư vấn hôn nhân gia đình, cô nàng còn cho lời khuyên trong chuyện tình yêu - Ảnh: FBNV

Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn 'ra rả' tư vấn tình yêu như chuyên gia, nói 1 câu mà kéo cả cây số - Ảnh 4

Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn 'ra rả' tư vấn tình yêu như chuyên gia, nói 1 câu mà kéo cả cây số - Ảnh 5
Khi tham gia chương trình truyền hình, Phi Thanh Vân cũng gây sốc với mức độ 'điệu chảy nước' của mình - Ảnh: Internet
Mặc dân tình 'gào thét', Phi Thanh Vân vẫn 'ra rả' tư vấn tình yêu như chuyên gia, nói 1 câu mà kéo cả cây số - Ảnh 6
Trước đó, Phi Thanh Vân từng gây xôn xao với clip trả lời ứng xử dông dài khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Phi Thanh Vân Hoa hậu Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo

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