Lâu lắm mới lại thấy Phi Thanh Vân diện đồ bó sát khoe thân hình 'dao kéo', nhìn vòng 3 ai cũng 'tá hỏa'

Hậu trường 14/05/2018 11:06

Sau gần 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ, cơ thể "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân được cho là đang xuống cấp trầm trọng.

Phi Thanh Vân luôn tự hào về nhan sắc và thân hình chuẩn đồng hồ cát của mình sau ca "đại trùng tu" hơn nửa tỷ đồng. Cô không ít lần khiến cư dân mạng thở dài ngao ngán vì gu thời trang táo bạo, khoe da thịt quá đà của mình.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy thân hình của cô xuống cấp trầm trọng vì lạm dụng “dao kéo” quá đà. Không thường xuyên diện trang phục nóng bỏng, nữ diễn viên Cô gái xấu xí chuyển sang phong cách kín đáo, diện đồ tối màu để tránh sự soi mói của cư dân mạng.

Lâu lắm mới lại thấy Phi Thanh Vân diện đồ bó sát khoe thân hình 'dao kéo', nhìn vòng 3 ai cũng 'tá hỏa' - Ảnh 1
Diện đồ tối màu, Phi Thanh Vân vẫn nhận được không ít lời chê bai vì vóc dáng trên dưới thiếu cân đối - Ảnh: FBNV
Lâu lắm mới lại thấy Phi Thanh Vân diện đồ bó sát khoe thân hình 'dao kéo', nhìn vòng 3 ai cũng 'tá hỏa' - Ảnh 2
Diện áo dài, Phi Thanh Vân vẫn bị chê 'đồ sộ' - Ảnh: Internet
Lâu lắm mới lại thấy Phi Thanh Vân diện đồ bó sát khoe thân hình 'dao kéo', nhìn vòng 3 ai cũng 'tá hỏa' - Ảnh 3
Vóc dáng hiện tại của Phi Thanh Vân bị nhận xét là sồ sề, kém săn chắc - Ảnh: FBNV

Sự thay đổi bất thường của nữ diễn viên làm xuất hiện không ít lời đồn đoán không hay. Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, cách đây ít phút trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân bất ngờ đăng tải hình ảnh diện đồ bó sát khoe đường cong cơ thể. Tuy nhiên, chân dài này tiếp tục nhận được không ít lời chê bai vì thân hình kém cân đối, vòng 3 nhô ra một cách thô cứng, không tự nhiên.

Lâu lắm mới lại thấy Phi Thanh Vân diện đồ bó sát khoe thân hình 'dao kéo', nhìn vòng 3 ai cũng 'tá hỏa' - Ảnh 4
Hình ảnh gây tranh cãi của Phi Thanh Vân vừa được đăng tải trên trang cá nhân. Nhiều người nhận xét, vóc dáng của chân dài này đã thực sự xuống cấp - Ảnh: FBNV
Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ'

Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ'

Dư luận lại một lần nữa dậy sóng vì dòng trạng thái mới được chia sẻ trên trang cá nhân của Bảo Duy. Anh bất ngờ tiết lộ về bí mật bị giấu kín trong thời gian chung sống với Phi Thanh Vân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Phi Thanh Vân Phi Thanh Vân thân hình Phi Thanh Vân bị biến dạng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42