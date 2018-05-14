Lâu lắm mới lại thấy Phi Thanh Vân diện đồ bó sát khoe thân hình 'dao kéo', nhìn vòng 3 ai cũng 'tá hỏa'

Sau gần 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ, cơ thể "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân được cho là đang xuống cấp trầm trọng.
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Phi Thanh Vân luôn tự hào về nhan sắc và thân hình chuẩn đồng hồ cát của mình sau ca "đại trùng tu" hơn nửa tỷ đồng. Cô không ít lần khiến cư dân mạng thở dài ngao ngán vì gu thời trang táo bạo, khoe da thịt quá đà của mình.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy thân hình của cô xuống cấp trầm trọng vì lạm dụng “dao kéo” quá đà. Không thường xuyên diện trang phục nóng bỏng, nữ diễn viên Cô gái xấu xí chuyển sang phong cách kín đáo, diện đồ tối màu để tránh sự soi mói của cư dân mạng.
Sự thay đổi bất thường của nữ diễn viên làm xuất hiện không ít lời đồn đoán không hay. Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, cách đây ít phút trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân bất ngờ đăng tải hình ảnh diện đồ bó sát khoe đường cong cơ thể. Tuy nhiên, chân dài này tiếp tục nhận được không ít lời chê bai vì thân hình kém cân đối, vòng 3 nhô ra một cách thô cứng, không tự nhiên.