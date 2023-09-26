Nối gót Trần Thanh Tâm, Lương Mỹ Kỳ được kì vọng đạt thứ hạng cao tại đấu trường Miss Fabulous International 2023

Lương Mỹ Kỳ chính thức công bố đại diện Việt Nam dự thi nhan sắc tại đấu trường quốc tế.

Lương Mỹ Kỳ đăng quang Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020. Tuy nhiên, sau khi lên ngôi Á hậu, người đẹp đã vướng vào không ít ồn ào về những phát ngôn của mình. Dù đã lên tiếng xin lỗi, song hình ảnh của Lương Mỹ Kỳ đã mất điểm trong lòng công chúng. Sau khi lên ngôi Á hậu, người đẹp đã vướng vào không ít ồn ào về những phát ngôn của mình Sau nhiều ồn ào, Lương Mỹ Kỳ vụt mất cơ hội đại diện Việt Nam thi đấu tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. Trên trang cá nhân, nàng Á hậu 1 đã nhường lại cơ hội cho Tân hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Lương Mỹ Kỳ chia sẻ:

"... Hôm nay bản thân Mỹ Kỳ chính thức quyết định xin nhường cơ hội quý giá này cho một cô gái trẻ khác thật may mắn hơn Mỹ Kỳ, xinh đẹp, bản lĩnh hơn Kỳ tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế lần này. Mỹ Kỳ cố gắng tập luyện trong suốt thời gian vừa qua: Không phải chỉ để thi Miss International Queen mà để thật hoàn thiện hơn về bản thân trong nhiều thiếu sót và sửa chữa hết tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ...". Sau nhiều ồn ào, Lương Mỹ Kỳ vụt mất cơ hội đại diện Việt Nam thi đấu tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 Cô không quên gửi lời cảm ơn đến Hoa hậu Hương Giang và ekip đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Chia sẻ của Lương Mỹ Kỳ khiến fan sắc đẹp hết sức bất ngờ.

Cho đến mới đây, ngày 25/9, người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ bất ngờ công bố sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Fabulous International 2023, cuộc thi nhan sắc quốc tế được tổ chức bởi người Thái Lan. Cho đến mới đây, ngày 25/9, người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ bất ngờ công bố sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Fabulous International 2023 Mỹ nhân quê Tiền Giang thổ lộ: "Từ rất lâu, bản thân Mỹ Kỳ rất mong muốn có một cơ hội đến với đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng điều mà Kỳ khát khao đã không đến. Nhưng, ngày hôm nay một cơ hội mà Kỳ hằng mong ước đã đến. Đây là lần cuối Mỹ Kỳ chinh chiến hết mình vì giấc mơ quốc tế trong thanh xuân mang tên Miss Fabulous International 2023". Ngay sau thông báo tham gia cuộc thi quốc tế, Lương Mỹ Kỳ nhận được nhiều sự ủng hộ và kỳ vọng của khán giả sẽ đạt được thứ hạng cao Còn nhớ năm ngoái, đại diện của Việt Nam từng tranh tài ở Miss Fabulous International là hot girl Trần Thanh Tâm. Song, cô chỉ dừng chân ở vị trí thứ 8. Được biết, sân chơi nhan sắc này chấp nhận các thí sinh là phụ nữ và người chuyển giới. Năm ngoái, đại diện của Việt Nam từng tranh tài ở Miss Fabulous International là hot girl Trần Thanh Tâm Ngay sau thông báo tham gia cuộc thi quốc tế, Lương Mỹ Kỳ nhận được nhiều sự ủng hộ và kì vọng của khán giả sẽ đạt được thứ hạng cao.

Sang Thái cổ vũ cho 'đàn chị', Lương Mỹ Kỳ bị CĐM chê: 'Ố dề quá chị ơi' Tham dự đêm bán kết Hoa hậu Chuyển giới 2022 để ủng hộ đại diện nước nhà, Á hậu Chuyển giới Lương Mỹ Kỳ khiến dân tình phát ngán khi thể hiện quá mức.

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