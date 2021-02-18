Thông tin diễn viên Nguyễn Ánh Hải Đăng (35 tuổi, TP.HCM) qua đời vì đuối nước khi tắm biển ở Khánh Hòa khiến nhiều người thương tiếc. Lãnh đạo địa phương cho biết đây là bãi tắm tự nhiên chưa được kinh doanh phục vụ du lịch.
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Sáng ngày 18/2, xác nhận với báo chí, ông Trần Ngọc Khiêm, Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin diễn viên Hải Đăng đuối nước tại vùng biển xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, đường vào Đầm Môn gần chân đèo Cổ Mã vào ngày 16/2.
Theo lãnh đạo huyện Vạn Ninh, khu vực tắm nơi nam diễn viên đuối nước là bãi tự nhiên chưa được đưa vào kinh doanh phục vụ du lịch. Vùng biển này có mực nước sâu và sóng lớn nên đã được cảnh báo nguy hiểm và cắm biển cấm tắm. Do nguy hiểm, người dân địa phương cũng không ai dám tắm tại đây.
Ngoài ra, theo thông tin từ lãnh đạo huyện Vạn Ninh, vùng biển này rất hoang vắng, muốn đến được vùng biển phải đi qua đồi cát lớn. Khu vực này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước như vụ 4 nữ sinh Trường THCS Nguyễn Huệ vào năm 2016. Sau vụ việc này, chính quyền xã đã cấm tắm ở khu vực này.
Trước đó, ngày 16/2, diễn viên Hải Đăng đã qua đời lúc 17g10’ tại vùng biển này vì đuối nước. Kim Hoàng – bạn gái đồng thời là vợ sắp cưới của cố nghệ sĩ cho biết: “Em ra kéo anh Đăng vô là anh tái mét hết rồi…”.
Sau đó, gia đình đã đưa anh về để lo liệu hậu sự tại nhà tang lễ Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM.
Cáo phó được gia đình công bố cũng thông tin rõ linh cữu cố diễn viên sẽ được đưa đi hỏa táng vào lúc 14h ngày 19/2 tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.
Được biết trước khi tai nạn xảy ra 10 ngày, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái trong chương trình Một chuyến đi, cả hai dự định sẽ về chung nhà sau Tết.