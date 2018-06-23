Ninh Dương Lan Ngọc lộ ảnh nhạy cảm, fan tá hỏa vì dường như không hề mặc quần

Hậu trường 23/06/2018 14:55

Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người nhức mắt khi đăng bức ảnh ngồi trang điểm với kiểu dáng phản cảm.

Cách đây vài giờ, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người sửng sốt khi đăng tải bức ảnh chụp tướng ngồi “bá đạo”. Theo đó, cô vắt hai chân lên ghế khi được một chuyên gia make up làm tóc giúp. Người đẹp bình thản ngồi lướt điện thoại và không nhìn vào máy ảnh.

Điều đáng nói, Lan Ngọc đương như không hề mặc quần khiến nhiều người tranh cãi nảy lửa. Không ít cư dân mạng chỉ trích nữ diễn viên vì dáng ngồi phản cảm, thiếu tôn trọng khán giả.

 

Ninh Dương Lan Ngọc lộ MU
Bức ảnh Lan Ngọc ngồi làm tóc gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Không rõ mục đích của Lan Ngọc là gì nhưng sau khi bị “ném đá” dữ dội, người đẹp đã khoá bình luận để tránh ồn ào thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên Lan Ngọc đăng hình khó hiểu lên mạng xã hội. Cách đây ít lâu, cô và diễn viên Hạ Vi cũng bị chỉ trích vì ngồi dạng chân như đàn ông khi tạo dáng chụp hình.

Ninh Dương Lan Ngọc lộ ảnh nhạy cảm, fan tá hỏa vì dường như không hề mặc quần - Ảnh 2
Trước đó, Lan Ngọc và Hạ Vi cũng bị chỉ trích khi ngồi phản cảm chụp ảnh - Ảnh: Internet
Ninh Dương Lan Ngọc lộ ảnh nhạy cảm, fan tá hỏa vì dường như không hề mặc quần - Ảnh 3
Ninh Dương Lan Ngọc lộ ảnh nhạy cảm, fan tá hỏa vì dường như không hề mặc quần - Ảnh 4
Sau nhiều năm gia nhập showbiz, Lan Ngọc ngày càng hở bạo - Ảnh: Internet
Ninh Dương Lan Ngọc lộ ảnh nhạy cảm, fan tá hỏa vì dường như không hề mặc quần - Ảnh 5
Ninh Dương Lan Ngọc lộ ảnh nhạy cảm, fan tá hỏa vì dường như không hề mặc quần - Ảnh 6
Lan Ngọc thường xuyên đăng những bức ảnh sexy khó hiểu lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

 

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