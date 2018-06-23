Ninh Dương Lan Ngọc lộ ảnh nhạy cảm, fan tá hỏa vì dường như không hề mặc quần

Cách đây vài giờ, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người sửng sốt khi đăng tải bức ảnh chụp tướng ngồi “bá đạo”. Theo đó, cô vắt hai chân lên ghế khi được một chuyên gia make up làm tóc giúp. Người đẹp bình thản ngồi lướt điện thoại và không nhìn vào máy ảnh.

Điều đáng nói, Lan Ngọc đương như không hề mặc quần khiến nhiều người tranh cãi nảy lửa. Không ít cư dân mạng chỉ trích nữ diễn viên vì dáng ngồi phản cảm, thiếu tôn trọng khán giả.