Thổ lộ còn yêu Lan Ngọc và muốn nối lại tình xưa, Minh Luân bị bạn gái mới mắng là ‘đồ hèn’

Giải trí 19/12/2017 10:53

Sau khi nghe bạn trai Minh Luân xin lỗi công khai trên sóng truyền hình, Hồ Bích Trâm đã tức tối đăng đàn phản pháo. Cô dùng khá nhiều từ ngữ nặng nề để mỉa mai nam diễn viên khi biết anh vẫn còn nhớ nhung người yêu cũ.

Tham gia chương trình Hát câu chuyện tình mới đây, Minh Luân khiến khán giả rất bất ngờ khi kể lại câu chuyện tình yêu dễ thương với một diễn viên nổi tiếng. Dù không đề cập tên nhưng qua những chia sẻ của nam diễn viên, nhiều người có đã xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau và kết luận cô gái đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc.

Theo Minh Luân, thời điểm họ gặp và quen nhau là trong bữa tiệc chia tay sang Mỹ của con gái NSND Hồng Vân. Sau đêm đó, cả hai thường xuyên gặp gỡ rồi nhanh chóng tiến đến hẹn hò. Bấy giờ, cả anh và Lan Ngọc đều thống nhất sẽ không công khai tình yêu trên báo chí. Tuy nhiên, chuyện tình của họ kéo dài được 3 năm thì vướng phải nhiều hiểu lầm nên đã chia tay trong tiếc nuối.

Thổ lộ còn yêu Lan Ngọc và muốn nối lại tình xưa, Minh Luân bị bạn gái mới mắng là ‘đồ hèn’ - Ảnh 1
Minh Luân và Ninh Dương Lan Ngọc từng có khoảng thời gian 3 năm gắn bó - Ảnh: Internet

Minh Luân thừa nhận vẫn chưa quên được người cũ cùng những kỷ niệm giữa hai người. Thậm chí, khi đã có người yêu mới, nam diễn viên vẫn không nguôi nhớ về về Ninh Dương Lan Ngọc. Anh quyết định gửi lời xin lỗi đến bạn gái mới trên sóng truyền hình và bày tỏ mong muốn được quay lại với Nương của Cánh đồng bất tận.

Ngay sau khi tập 9 Hát câu chuyện tình lên sóng, bạn gái mới của Minh Luân là Hồ Bích Trâm đã bức xúc viết 1 status đanh thép để đáp trả. Cô cho rằng nam diễn viên vừa hèn vừa dở khi cố gắng tỏ ra chung thủy bằng cách chà đạp lên tình yêu của mình.

Thổ lộ còn yêu Lan Ngọc và muốn nối lại tình xưa, Minh Luân bị bạn gái mới mắng là ‘đồ hèn’ - Ảnh 2
Sau đó, Minh Luân yêu Hồ Bích Trâm được 7 tháng rồi chia tay vì không quên được bạn gái cũ - Ảnh: Internet

“Đừng vay mượn khán giả để rồi nói bâng quơ về chuyện tình tạm thời đó bằng cách xin lỗi cô gái đó trước hàng vạn khán giả truyền hình. Nói mình khó yêu lắm, khó đến mức quen người mới bắt thêm vài em cá mà vẫn lưu luyến tình cũ, để cho khán giả thấy ‘ôi chung tình đến giật mình!’ Xin lỗi oang oảng trước cả thế giới là dở, mở miệng xin lỗi người bị hại lại hèn.

Bạn ngây thơ ư? Bạn chung thuỷ ư? Bạn sống thật lòng ư? Bạn tử tế ư? Bạn yêu người cũ đến vậy ư? Thành thật xin lỗi người mới đến vậy à? Đừng cố chứng tỏ mình là Từ Hải vì tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt của bạn” - Hồ Bích Trâm bức xúc.

Thổ lộ còn yêu Lan Ngọc và muốn nối lại tình xưa, Minh Luân bị bạn gái mới mắng là ‘đồ hèn’ - Ảnh 3
Hồ Bích Trâm bức xúc khi Minh Luân xin lỗi mình công khai trên sóng truyền hình - Ảnh: FBNV

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