Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc!

Hậu trường 13/01/2018 10:36

Trong lễ cưới tổ chức tại Sài Gòn, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ đều không giấu nổi sự xúc động trong thời khắc trọng đại nhất của cuộc đời.

Tối 11/1, đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ đã diễn ra trong một không gian sang trọng, quy tụ dàn khách mời toàn các sao khủng trong showbiz như Long Nhật, Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi, Lê Giang...

Không chỉ gây ấn tượng với dàn xế sang tiền tỷ, Lâm Khánh Chi còn khiến quan khách choáng ngợp với những bộ váy áo lộng lẫy như Nữ hoàng. Nhờ sự đầu tư chỉn chu của chủ nhân, lễ cưới này được đánh giá là một trong bữa tiệc xa hoa bậc nhất trong làng giải trí.

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 1
Đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ là đám cưới “khủng” nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, tất cả những yếu tố đó không khiến khán giả ngưỡng mộ bằng giây phút Lâm Khánh Chi và chồng trẻ nhìn nhau say đắm, khoá môi nồng nàn trong thời khắc chính thức thuộc về nhau. Hầu hết, những khách mời có mặt trong "đám cưới thế kỷ" này đều có chung cảm xúc với Lâm Khánh Chi - Phi Hùng. Ai cũng xúc động vì quá vui mừng trước hạnh phúc của người bạn có số phận đặc biệt.

Sau nhiều lận đận trên đường tình duyên, cuối cùng "Người đẹp chuyển giới" đã vượt qua mọi sóng gió để tìm được một cái kết đẹp như "cổ tích giữa đời thường". Khổ nhiều rồi, đau cũng nhiều rồi, giờ là lúc Lâm Khánh Chi được sống trọn những năm tháng hạnh phúc bên người mình yêu!

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 2
Cặp đôi khóa môi nồng nàn trên sân khấu - Ảnh: FBNV
Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 3
Cả 2 vợ chồng đều không giấu nổi niềm hạnh phúc trong thời khắc trọng đại của đời mình - Ảnh: FBNV

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 4

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 5
Bạn bè, đồng nghiệp vui mừng cho hạnh phúc của “Người đẹp chuyển giới” - Ảnh: FBNV

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 6

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 7
Lâm Khánh Chi xinh đẹp như công chúa khi sánh vai bên chồng trẻ - Ảnh: FBNV
Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 8
Phi Hùng nghẹn ngào khi phát biểu cảm ơn quan khách - Ảnh: FBNV

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 9

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 10
Sau nhiều lận đận, cuối cùng Lâm Khánh Chi cũng hoàn thành ước mơ lớn nhất đời mình - Ảnh: FBNV
Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 11
Hai vợ chồng cố nén sự xúc động khi nghe bố Lâm Khánh Chi phát biểu - Ảnh: FBNV

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 12

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 13

Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc! - Ảnh 14
Nhờ được Phi Hùng chăm sóc chu đáo, Lâm Khánh Chi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp mặn mà - Ảnh: FBNV
Dàn xe sang rước khách giá 30 tỷ đồng trong hôn lễ Lâm Khánh Chi ở Sài Gòn

Dàn xe sang rước khách giá 30 tỷ đồng trong hôn lễ Lâm Khánh Chi ở Sài Gòn

Tiệc cưới của nữ ca sĩ chuyển giới gây chú ý với dàn xe hạng sang. Trong suốt hôn lễ, cô dâu Lâm Khánh Chi thay 5 bộ váy cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi đám cưới Lâm Khánh Chi những khoảnh khắc đẹp trong đám cưới Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 8 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 23 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 52 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 53 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42