Nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi nhưng đầy xúc động trong đám cưới Lâm Khánh Chi: Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc!

Không chỉ gây ấn tượng với dàn xế sang tiền tỷ, Lâm Khánh Chi còn khiến quan khách choáng ngợp với những bộ váy áo lộng lẫy như Nữ hoàng. Nhờ sự đầu tư chỉn chu của chủ nhân, lễ cưới này được đánh giá là một trong bữa tiệc xa hoa bậc nhất trong làng giải trí.

Tối 11/1, đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ đã diễn ra trong một không gian sang trọng, quy tụ dàn khách mời toàn các sao khủng trong showbiz như Long Nhật, Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi, Lê Giang...

Đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ là đám cưới “khủng” nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, tất cả những yếu tố đó không khiến khán giả ngưỡng mộ bằng giây phút Lâm Khánh Chi và chồng trẻ nhìn nhau say đắm, khoá môi nồng nàn trong thời khắc chính thức thuộc về nhau. Hầu hết, những khách mời có mặt trong "đám cưới thế kỷ" này đều có chung cảm xúc với Lâm Khánh Chi - Phi Hùng. Ai cũng xúc động vì quá vui mừng trước hạnh phúc của người bạn có số phận đặc biệt.

Sau nhiều lận đận trên đường tình duyên, cuối cùng "Người đẹp chuyển giới" đã vượt qua mọi sóng gió để tìm được một cái kết đẹp như "cổ tích giữa đời thường". Khổ nhiều rồi, đau cũng nhiều rồi, giờ là lúc Lâm Khánh Chi được sống trọn những năm tháng hạnh phúc bên người mình yêu!