Bố Lâm Khánh Chi khiến khách mời khóc nghẹn vì hành động này trong lễ cưới con gái

Bố Lâm Khánh Chi khiến khách mời xúc động vì phát biểu vô cùng tâm lý trong ngày trọng đại của con gái.
- Hàng loạt sao Việt xuất hiện tại đám cưới Lâm Khánh Chi với chồng kém 8 tuổi
- Sau đám cưới tại Vũng Tàu, Lâm Khánh Chi và ông xã tiếp tục tổ chức hôn lễ trong không gian cực sang trọng ở TP.HCM!
Sau khi hoàn thành nghi thức đón dâu tại quê chú rể ở Vũng Tàu, tối qua (11/1), hôn lễ của Lâm khánh Chi và ông xã Trần Phi Hùng được tổ chức tại TP. HCM.
Lễ cưới diễn ra trong không gian sang trọng và hoành tráng tại một trung tâm tâm hội nghị lớn. Hôn lễ có sự hiện diện của đông đảo người thân, bạn bè và dàn khách mời đình đám của showbiz Việt.
Trong ngày trọng đại của con gái, bố Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ chân tình. Ông khiến khách mời vô cùng xúc động khi cho biết, từ lâu ông và vợ luôn ao ước có một cô con gái nhưng không được. Hiện tại, cả hai vô cùng hạnh phúc khi tâm nguyện được hoàn thành, có một chàng trai gọi mình là ba vợ. Đó là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời ông.
Tại hội trường, nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với “người đẹp chuyển giới” Lâm Khánh Chi vì có một người bố vô cùng tâm lý.