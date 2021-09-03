Nhiều người ồ ạt xin link 'nóng', 'vợ quốc dân' Tiểu Hý đáp trả khôn ngoan 'Em nói giọng Bắc mà"

Tiểu Hý tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội chỉ sau một clip nhảy trên Tiktok. Cụ thể là cô nàng diện áo ống, nhún nhảy đáng yêu cùng biểu cảm hết sức tự nhiên. Ngoài ra, người đẹp 9x còn được nhiều người gọi là "vợ quốc dân" bởi ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ và nụ cưởi tỏa nắng của mình.

Tuy nhiên, bởi nổi tiếng quá bất ngờ nên cô nàng không thoát khỏi sự xăm soi mói từng li từng tí của cư dân mạng. Thậm chí, nhiều người còn ác ý đồn thổi những tin đồn vô căn cứ như Tiểu Hý từng làm quán bia, là dân chơi siêu đẳng, là tiểu tam,... Những điều này khiến cô nàng có một khoảng thời gian đau đầu và đính chính cho bản thân của mình.