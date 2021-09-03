Nhiều người ồ ạt xin link 'nóng', 'vợ quốc dân' Tiểu Hý đáp trả khôn ngoan 'Em nói giọng Bắc mà"

Hậu trường 03/09/2021 17:46

Mới đây, tiktoker Tiểu Hý bất ngờ bị lan truyền đoạn nhạy cảm khiến dân tình hoang mang. Song, cô nàng đã chính thức lên tiếng ngay lập tức.

Tiểu Hý tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội chỉ sau một clip nhảy trên Tiktok. Cụ thể là cô nàng diện áo ống, nhún nhảy đáng yêu cùng biểu cảm hết sức tự nhiên. Ngoài ra, người đẹp 9x còn được nhiều người gọi là "vợ quốc dân" bởi ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ và nụ cưởi tỏa nắng của mình.

Tuy nhiên, bởi nổi tiếng quá bất ngờ nên cô nàng không thoát khỏi sự xăm soi mói từng li từng tí của cư dân mạng. Thậm chí, nhiều người còn ác ý đồn thổi những tin đồn vô căn cứ như Tiểu Hý từng làm quán bia, là dân chơi siêu đẳng, là tiểu tam,... Những điều này khiến cô nàng có một khoảng thời gian đau đầu và đính chính cho bản thân của mình.

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Tiểu Hý nổi lên nhờ nhảy trên nền nhạc 'Hạ còn vương nắng' - Ảnh: chụp màn hình
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Vẻ đẹp trong sáng xen lẫn quyến rũ của Tiểu Hý khiến công đồng mạng chao đảo - Ảnh: FBNV
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Nụ cười tỏa nắng chính là 'vũ khí' chính phục công chúng của cô nàng - Ảnh: FBNV

Mới đây, các trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video "nhạy cảm" của Tiểu Hý. Hình ảnh cô gái trong đoạn video "nóng" kia được cho là có khuôn mặt khá giống với hot tiktoker triệu lượt xem Tiểu Hý. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang và bàn tán không ngớt.

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Cô gái trong đoạn video 'nóng' khá giống với Tiểu Hý - Ảnh: chụp màn hình

Song, ngay trong ngày tin đồn được lan truyền, Tiểu Hý đã lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân của mình. Cô nàng đáp trả khôn ngoan như sau: 'Mọi người hãy xem xét kỹ khi chia sẻ những thông tin tiêu cực ạ, em nói giọng Bắc mà'. Động thái này của cô nàng khiến nhiều người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm.

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Người đẹp 9x lên tiếng đính chính trên trang cá nhân của mình - Ảnh: chụp màn hình

Hiện tại, ngoài là một hot tiktoker triệu lượt xem, cô nàng còn được rất nhiều nhãn hàng "săn đón" và nhận được khá nhiều lời mời quảng cáo. Dù trải qua bao nhiêu tin đồn thất thiệt về mình, người đẹp vẫn luôn được ủng hộ và quan tâm từ phía công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

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Từ khóa:   Nguyễn Thủy Tiên Hot TikToker Tiktoker Tiểu Hý

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