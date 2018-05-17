Nhan sắc Mai Thu Huyền thay đổi đáng kinh ngạc sau 16 năm phát sóng Những ngọn nến trong đêm

Tuy vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhưng nhan sắc Mai Thu Huyền đã khác biệt rất nhiều so với thời đóng "Những ngọn nến trong đêm".
- Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ
- Không ai nhận ra đây là diễn viên Mai Thu Huyền
Khán giả yêu mến bộ phim Những ngọn nến trong đêm năm nào chắc hẳn vẫn chưa thể nào quên hình ảnh cô Trúc xinh đẹp, hiền lành do người đẹp Mai Thu Huyền thủ vai. Thời điểm đó, nữ diễn viên khoảng 23 tuổi, sở hữu gương mặt đượm buồn với đôi mắt như chất chứa cả một bầu trời tâm sự.
Chính vẻ đẹp trong vắt cùng lối diễn xuất tự nhiên của Mai Thu Huyền đã giúp Những ngọn nến trong đêm trở thành một trong những bộ phim kinh điển, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng hàng triệu khán giả Việt Nam thế hệ 8X, 9X đời đầu. Sau 16 năm, Mai Thu Huyền không mấy mặn mà với điện ảnh mà chuyển hướng qua kinh doanh. Cô hiện là giám đốc một công ty truyền thông và có một mái ấm gia đình hạnh phúc với hai con đủ nếp đủ tẻ.
Trên trang cá nhân, nữ MC chương trình Phụ nữ quyền năng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh selfie đẹp long lanh khiến nhiều nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã xấp xỉ 40 nhưng Mai Thu Huyền vẫn sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, đôi mắt trong vắt và làn da trắng mịn không tì vết. Chính sự trẻ trung bất chấp thời gian này đã khiến nữ diễn viên không ít lần dính tin đồn dao kéo.