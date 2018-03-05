Mai Thu Huyền lần đầu lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, tiết lộ điều khó tin

Hậu trường 05/03/2018 17:01

Bị nhiều người thắc mắc về diện mạo khác lạ khi làm MC "Phụ nữ quyền năng", Mai Thu Huyền lần đầu lên tiếng thanh minh khiến nhiều người bất ngờ.

Cách đây ít ngày, diễn viên Mai Thu Huyền đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh chụp gương mặt có nhiều điểm khác trước, bị nhiều người nghi ngờ có đụng chạm dao kéo. Không ít khán giả cho rằng, Mai Thu Huyền ngày xưa sở hữu gương mặt hiền hậu, có nét đượm buồn và rất dễ chiếm cảm tình của người đối diện chứ không gượng gạo như bây giờ.

Cùng với đó, nhiều cư dân mạng không ngừng tiếc nuối nhan sắc trời ban của mỹ nhân Những ngọn nến trong đêm, đồng thời trách cô đã không vượt qua được sức hút từ ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Mai Thu Huyền lần đầu lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, tiết lộ điều khó tin - Ảnh 1
Gương mặt khác lạ của Mai Thu Huyền khiến cô dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
Mai Thu Huyền lần đầu lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, tiết lộ điều khó tin - Ảnh 2
Nhan sắc tuổi U40 của Mai Thu Huyền nhận được nhiều lời khen - Ảnh: FBNV

Trước thông tin trên, mới đây Mai Thu Huyền đã lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân. Cô cho rằng, mình chỉ tăng cân, make up chỉn chu cộng thêm sự hỗ trợ từ phần mềm chụp ảnh trên điện thoại nên mới có diện mạo lạ lẫm như vậy. Ngoài ra, người đẹp khẳng định không hề đụng chạm dao kéo như lời đồn.

Mai Thu Huyền lần đầu lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, tiết lộ điều khó tin - Ảnh 3
Mai Thu Huyền giải thích rằng cô chỉ bị tăng cân chứ không phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

 “Thú thật là sau khi đi Mỹ và Canada để chiếu phim ‘Giấc mơ Mỹ’, vừa về đến Việt Nam lại đúng dịp Tết Nguyên Đán nên Huyền ăn uống thả cửa và kết quả là bị tăng 3kg, nên sau Tết vô cùng lo lắng khi ghi hình chương trình ‘Phụ nữ quyền năng’ sẽ bị mập ú không đẹp.

May quá nhờ em Trân Nguyễn makeup cho chị và đặc biệt là phần mềm chụp hình Beauty Plus mới giúp mình có những tấm hình selfie thon thả như vậy. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã động viên khen Huyền nhé, nói chung phụ nữ ‘yêu bằng tai’ nên cứ được nghe lời khen là thấy sướng rồi ạ”, Mai Thu Huyền giải thích về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Mai Thu Huyền lần đầu lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, tiết lộ điều khó tin - Ảnh 4
Người đẹp khoe vóc dáng thon thả trong tà áo dài - Ảnh: FBNV
Không ai nhận ra đây là diễn viên Mai Thu Huyền

Không ai nhận ra đây là diễn viên Mai Thu Huyền

Người đẹp Mai Thu Huyền xuất hiện với gương mặt khác lạ khiến nhiều người nghi ngờ cô đã đụng chạm dao kéo.

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