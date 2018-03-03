Không ai nhận ra đây là diễn viên Mai Thu Huyền

Người đẹp Mai Thu Huyền xuất hiện với gương mặt khác lạ khiến nhiều người nghi ngờ cô đã đụng chạm dao kéo.

Thời gian gần đây, Mai Thu Huyền thường xuyên khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ những bức ảnh chụp gương mặt khác lạ. Không chỉ đôi mắt, nụ cười mà gần như cả khuôn mặt của cô đều trở nên hoàn hảo đến khó tin.

Không ít người nghi ngờ cô Trúc của Những ngọn nến trong đêm đã âm thầm đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây chỉ là hiệu ứng từ việc chỉnh sửa ảnh quá đà hoặc do thợ trang điểm có khả năng biến hóa quá tài tình.

Mai Thu Huyền được khen đẹp hơn trước rất nhiều - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên khoe vòng 1 'bốc lửa' với bộ váy gợi cảm - Ảnh: FBNV

Dưới những bài đăng của Mai Thu Huyền, một số bạn bè để lại bình luận ngợi khen sự chịu khó đầu tư nhan sắc của nữ diễn viên. Còn người đẹp cho rằng vẻ ngoài sẽ giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

"Dẫn chương trình 'Phụ nữ Quyền năng' nên em phải đầu tư để còn tương xứng với các khách mời, vì nhân vật nào cũng lung linh chị ạ", Mai Thu Huyền trả lời một người bạn.

Mai Thu Huyền dường như càng ngày càng trẻ ra - Ảnh: FBNV

Nhiều người không nhận ra Mai Thu Huyền trong loạt ảnh mới này - Ảnh: FBNV

Bị nghi ngờ tung ảnh nhạy cảm Bình Minh - Trương Quỳnh Anh để PR phim, Mai Thu Huyền khẳng định điều này Bị khán giả cho rằng chính là người tung ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh để PR cho phim mới, diễn viên Mai Thu Huyền - nhà sản xuất kiêm nữ chính phim 'Giấc mơ Mỹ' - đã lên tiếng thanh minh về điều này.

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