Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Hậu trường 05/03/2018 11:02

Dù bị nhiều người nghi ngờ là có đụng chạm dao kéo nhưng không ai có thể phủ nhận Mai Thu Huyền tuổi 38 vẫn sở hữu nhan sắc "vạn người mê".

Dù đã qua Tết Nguyên Đán nhưng Mai Thu Huyền vẫn tranh thủ chụp thêm bộ ảnh du xuân bên các con. Người đẹp khoe khéo vóc dáng thon thả, gương mặt trẻ trung trong bộ áo dài cách tân màu mận chín.

Mỹ nhân Những ngọn nến trong đêm không ngại chụp ảnh theo phong cách 'xì tin'. Cô chia sẻ "Hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất và bình yên nhất là khi được ở bên cạnh 2 tình yêu 'to bự' này".

Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Mai Thu Huyền khoe nhan sắc tươi trẻ bên hai con - Ảnh: FBNV

 Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2Người đẹp được nhận xét càng ngày càng đẹp ra - Ảnh: FBNV

 Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3

Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Con trai Mai Thu Huyền thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ - Ảnh: FBNV

 Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5Hai con của Mai Thu Huyền rất biết quan tâm đến nhau - Ảnh: FBNV

Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 6
Dù bận rộn với công việc nhưng Mai Thu Huyền vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho gia đình - Ảnh: FBNV
Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 7
Hai mẹ con được nhận xét giống hai chị em - Ảnh: FBNV
Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 8
Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 9
Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 10
Con trai Mai Thu Huyền được dự đoán sau này sẽ là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng - Ảnh: FBNV
Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 11
Quý tử nhà Mai Thu Huyền tạo dáng chụp ảnh chuyên nghiệp như siêu mẫu - Ảnh: FBNV
Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 12
Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 13
Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 14
Bên cạnh công việc kinh doanh, Mai Thu Huyền hiện đang làm MC chương trình 'Phụ nữ quyền năng' - Ảnh: FBNV
Không ai nhận ra đây là diễn viên Mai Thu Huyền

Không ai nhận ra đây là diễn viên Mai Thu Huyền

Người đẹp Mai Thu Huyền xuất hiện với gương mặt khác lạ khiến nhiều người nghi ngờ cô đã đụng chạm dao kéo.

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