Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Dù đã qua Tết Nguyên Đán nhưng Mai Thu Huyền vẫn tranh thủ chụp thêm bộ ảnh du xuân bên các con. Người đẹp khoe khéo vóc dáng thon thả, gương mặt trẻ trung trong bộ áo dài cách tân màu mận chín.

Mỹ nhân Những ngọn nến trong đêm không ngại chụp ảnh theo phong cách 'xì tin'. Cô chia sẻ "Hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất và bình yên nhất là khi được ở bên cạnh 2 tình yêu 'to bự' này".