Mai Thu Huyền rạng rỡ khoe sắc bên hai con sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Dù bị nhiều người nghi ngờ là có đụng chạm dao kéo nhưng không ai có thể phủ nhận Mai Thu Huyền tuổi 38 vẫn sở hữu nhan sắc "vạn người mê".
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Dù đã qua Tết Nguyên Đán nhưng Mai Thu Huyền vẫn tranh thủ chụp thêm bộ ảnh du xuân bên các con. Người đẹp khoe khéo vóc dáng thon thả, gương mặt trẻ trung trong bộ áo dài cách tân màu mận chín.
Mỹ nhân Những ngọn nến trong đêm không ngại chụp ảnh theo phong cách 'xì tin'. Cô chia sẻ "Hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất và bình yên nhất là khi được ở bên cạnh 2 tình yêu 'to bự' này".
Người đẹp được nhận xét càng ngày càng đẹp ra - Ảnh: FBNV
Hai con của Mai Thu Huyền rất biết quan tâm đến nhau - Ảnh: FBNV