Nhạc sĩ Phú Quang nhập viện vì bệnh nặng, rất yếu nhiều lúc không biết gì

Hậu trường 22/05/2020 08:16

Theo một số thông tin được chia sẻ, tình hình của nhạc sĩ Phú Quang khá nghiêm trọng. Ông hầu như không ăn uống được gì, lúc tỉnh lúc mê.

Thông tin nhạc sĩ Phú Quang nhập viện điều trị nhiều ngày nay vì bệnh nặng khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Một đồng nghiệp của nam nhạc sĩ tiết lộ: "Tác giả của nhiều nhạc phẩm nổi tiếng viết về Hà Nội được đông đảo công chúng mến mộ, hiện đang phải trải qua những ngày giành giật sự sống quyết liệt nhất, biến chứng từ bệnh tiểu đường, tiên lượng xấu. Cầu mong có phép màu nào giúp anh vượt qua, về với… Hà Nội phố". 

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Nhạc sĩ Phú Quang nhập viện vì bệnh nặng, lúc tỉnh lúc mê - Ảnh: Internet

Con gái của nhạc sĩ Phú Quang cũng chia sẻ với truyền thông về tình trạng của bố mình. Theo đó, sức khỏe ông rất yếu và khá mong manh. Hiện nam nhạc sĩ "Em ơi Hà Nội phố" đang nằm ở phòng hồi sức tích cực, vợ con túc trực chăm sóc.

"Bố tôi có ngày tỉnh có ngày không biết gì. Các bác sĩ cũng khuyên là hạn chế người thăm nom, ưu tiên người thân thay nhau vào xoa bóp nắm tay để khi ông tỉnh sẽ giúp trí nhớ tốt hơn và ông cảm nhận được người thân vẫn luôn bên cạnh", con gái nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ trên Vietnamnet.

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Mọi người vô cùng lo lắng cho sức khỏe của nhạc sĩ tài hoa và hi vọng ông sớm qua khỏi cơn bạo bệnh - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Phú Quang năm nay 71 tuổi, là "cha đẻ" của hàng trăm ca khúc nổi tiếng như: Biển nỗi nhớ và em, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Hà Nội ngày trở về, Khúc mùa thu, Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông...

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