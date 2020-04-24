Người mẫu Lê Thúy sốt gần 43 độ, phải nhập viện cấp cứu gấp vì nguyên nhân này

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Lê Thúy khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Mới đây, người mẫu Lê Thúy bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh kèm dòng trạng thái: “Mấy hôm nay sốt liên tục, sáng nay dậy sốt gần 43 độ, đi cấp cứu rồi chụp CT. Kết quả là bị nhiễm trùng và viêm ống dẫn thận. Giờ phải uống kháng sinh, sau 2 ngày tái khám thì nhập viện truyền kháng sinh”.

Hình ảnh Lê Thúy chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của bà xã Đỗ An, cô phải nhập viện cấp cứu do sốt liên tục nhiều ngày, có lúc lên gần 43 độ. Sau khi tiến hành kiểm tra thì nữ người mẫu được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng và viêm ống dẫn thận. Hiện tại, cô đang điều trị bằng thuốc kháng sinh và sẽ tiến hành tái khám theo quy định.

Trước thông tin này, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ Lê Thúy không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô. Đầu tháng 3/2020, nữ người mẫu cũng từng gây xôn xao khi tiết lộ bị sụt cân trầm trọng khiến cơ thể bị suy nhược. Chân dài sinh năm 1991 cho biết cô thuộc tuýp người khó hấp thụ nên “ăn mãi không béo”.

Lê Thúy vốn sở hữu thân hình 'cò hương' - Ảnh: FB

Có thể nói, với chiều cao 1m84 nhưng cân nặng chỉ hơn 40 kg, Lê Thúy đang gầy ở mức báo động. Nhiều người đã khuyên cô nên nghỉ ngơi và bồi bổ cơ thể để có da có thịt hơn, đồng thời đảm bảo sức khỏe.

Lê Thúy đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nam diễn viên Đỗ An - Ảnh: Internet

Lê Thúy được khán giả biết đến sau khi giành giải Á quân của Vietnam's Next Top Model 2011. Sở hữu gương mặt góc cạnh cùng chiều cao khủng, cô được giới chuyên môn đánh giá cao với vai trò người mẫu. Hiện tại, Lê Thúy đã lập gia đình và hạn chế xuất hiện trên sàn catwalk. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-mau-le-thuy-sot-gan-43-do-phai-nhap-vien-cap-cuu-gap-vi-nguyen-nhan-nay-357358.html