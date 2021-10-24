Nhắc đến vị trí giám khảo cuộc thi Hoa hậu, 'Ông hoàng nhạc Việt' đáp trả sâu cay: 'Chưa chắc chú còn hứng thú ngồi!' '

Hậu trường 24/10/2021 16:41

Dân mạng hối thúc đi chấm thi Hoa hậu, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trả lời lại rằng: "Chưa chắc chú còn hứng thú ngồi!". Dòng bình luận này được cư dân mạng chú ý và quan tâm.

Trước đó, Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021 công bố ban giám khảo cuộc thi gồm: Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Mai Phương Thúy và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thu hút sự quan tâm của dân mạng. Tuy nhiên, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm của dư luận khi Bộ công an vào cuộc xác minh chuyện quyên góp từ thiện của anh. Vậy nên, sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng trong dàn ban giám khảo đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều.

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Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ban giám khảo của Miss Word Vietnam 2021 - Ảnh: Internet

Mới đây, ông hoàng nhạc Việt đã khảng khái đáp trả lại bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng trên trang cá nhân của anh. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ dòng trạng thái vui vẻ, phía dưới có một tài khoản đã bình luận cổ vũ anh: "Chuẩn bị đi chấm thi Hoa hậu thôi chú Hưng ơi".

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Bình luận đáp trả của nam ca sĩ trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, nam ca sĩ bất ngờ trả lời lại rằng: "Chưa chắc chú còn hứng thú ngồi!". Dòng bình luận này được cư dân mạng chú ý và quan tâm. Nhiều người tò mò về việc nam ca sĩ có tiếp tục đảm nhận vị trí ghế nóng tại Miss World Vietnam 2021.

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Giữa lùm xùm từ thiện, nam ca sĩ bị khán giả phản đối khi ngồi giám khảo cuộc thi nhan sắcẢnh: Internet

Chia sẻ trên báo Người lao động, phía giọng ca 7x cho biết về phát ngôn "chưa chắc tôi còn hứng thú ngồi" chỉ là một câu trả lời ngẫu hứng với bình luận của một cư dân mạng.

Hiện tại, anh đang tập trung ráo riết cho vụ điều tra từ thiện và mong chờ kết quả của cơ quan điều tra. Nam ca sĩ chia sẻ thêm rằng anh sẽ trực tiếp thông báo đến khán giả, người hâm mộ của mình sau khi có thông tin chính thức. 

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