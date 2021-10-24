Nhắc đến vị trí giám khảo cuộc thi Hoa hậu, 'Ông hoàng nhạc Việt' đáp trả sâu cay: 'Chưa chắc chú còn hứng thú ngồi!' '

Trước đó, Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021 công bố ban giám khảo cuộc thi gồm: Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Mai Phương Thúy và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thu hút sự quan tâm của dân mạng. Tuy nhiên, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm của dư luận khi Bộ công an vào cuộc xác minh chuyện quyên góp từ thiện của anh. Vậy nên, sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng trong dàn ban giám khảo đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ban giám khảo của Miss Word Vietnam 2021 - Ảnh: Internet

Mới đây, ông hoàng nhạc Việt đã khảng khái đáp trả lại bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng trên trang cá nhân của anh. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ dòng trạng thái vui vẻ, phía dưới có một tài khoản đã bình luận cổ vũ anh: "Chuẩn bị đi chấm thi Hoa hậu thôi chú Hưng ơi".