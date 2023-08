Nhã Phương khoe cận nhan sắc xinh đẹp trong kì bầu bí lần 2, vóc dáng đã ra chuẩn mẹ bầu khiến fan hết lời khen ngợi!

Nhã Phương đã ra dáng mẹ bầu trong thời gian giữa thai kì

Theo như Trường Giang chia sẻ trước đó, bà xã Nhã Phương luôn bị ám ảnh về cân nặng. Nữ diễn viên từng không ít lần xuất hiện với thân hình gầy tong teo, "xương xẩu", ảnh hưởng tới nhan sắc.

Đặc biệt sau khi đón con gái đầu lòng, Nhã Phương sợ tăng cân đến mức không dám ăn. Vừa sinh Destiny chưa được bao lâu, bà xã Trường Giang tiết lộ đã tích cực giảm hơn 15kg. Khi tham gia bộ phim Cây táo nở hoa năm 2021, người đẹp bị nhận xét thiếu sức sống, thân hình xơ xác, đáng báo động.

Về phần Trường Giang, không ít lần nam danh hài tâm sự chuyện cân nặng của vợ trên sóng truyền hình. Trường Giang cho biết bà xã cao 1m63, chỉ nặng 42-43kg nhưng luôn than mình béo. Mặc dù "Mười khó" luôn nói với vợ rằng như vậy là gầy, tuy nhiên cô vẫn nhịn ăn, ép cân vì sợ béo.

"Dạo này nhìn cơ thể vợ tôi siêu mỏng, quá gầy. Cứ mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên vợ tôi nói là: 'Chết rồi'. Tôi hỏi sao chết thì vợ tôi than phiền: 'Em lại lên cân nữa rồi'. Trong khi đó có mập tí nào đâu. Rồi ngày nào cũng ngồi trước gương soi cái mặt xem có to ra không, soi hết bên nọ bên kia trong khi có 42, 43 ký. Soi xong lại than: 'Chết em rồi'" - Trường Giang từng tâm sự.