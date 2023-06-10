Nhã Phương khoe cận nhan sắc xinh đẹp trong kì bầu bí lần 2, vóc dáng đã ra chuẩn mẹ bầu khiến fan hết lời khen ngợi!

Từ khi xuất hiện sau thông báo đang mang thai lần 2, Nhã Phương nhiều lần khán giả lo lắng vì ngoại hình gầy trơ xương, thiếu sức sống.

Vừa qua, sau khi thông báo mang thai lần 2, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi trước đó, khi mang thai con đầu lòng, cặp đôi giấu kín mọi thông tin cũng như hình ảnh trong quá trình bầu bí. Sau khi thông báo mang thai lần 2, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Tuy nhiên, từ khi xuất hiện sau thông báo đang mang thai lần 2, Nhã Phương nhiều lần khán giả lo lắng vì ngoại hình gầy trơ xương, thiếu sức sống. Đáng chú, trong bộ ảnh chụp nhân dịp sinh nhật tuổi 33 mới đây, mẹ bầu diện trang phục cắt xẻ quyến rũ, khoe triệt để đường cong cơ thể. Đặc biệt, phần bụng của mẹ bầu vẫn chưa lộ rõ phần lấp ló. Nhiều bình luận khuyên Nhã Phương nên ăn uống nhiều hơn để tốt cho mẹ và bé.

Từ khi xuất hiện sau thông báo đang mang thai lần 2, Nhã Phương nhiều lần khán giả lo lắng vì ngoại hình gầy trơ xương, thiếu sức sống Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương bất ngờ đăng tải đoạn video khoe cận nhan sắc mẹ bầu. Cụ thể, nữ diễn viên diện trang phục đơn giản với áo thun rộng cùng quần jeans và liên tục thể hiện thần thái trước ống kính camera. Trong lần xuất hiện này, vóc dáng của Nhã Phương vẫn là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, khán giả đã thấy vòng 2 của mẹ bầu đã lấp ló hơn, đã có dấu hiệu tăng cân trong thời kỳ mang thai con thứ 2. Thần sắc cũng khá tốt, tươi tắn và rạng rỡ hơn nên khiến người hâm mộ cũng mừng thay cho nữ diễn viên.

Nhã Phương đã ra dáng mẹ bầu trong thời gian giữa thai kì Theo như Trường Giang chia sẻ trước đó, bà xã Nhã Phương luôn bị ám ảnh về cân nặng. Nữ diễn viên từng không ít lần xuất hiện với thân hình gầy tong teo, "xương xẩu", ảnh hưởng tới nhan sắc. Đặc biệt sau khi đón con gái đầu lòng, Nhã Phương sợ tăng cân đến mức không dám ăn. Vừa sinh Destiny chưa được bao lâu, bà xã Trường Giang tiết lộ đã tích cực giảm hơn 15kg. Khi tham gia bộ phim Cây táo nở hoa năm 2021, người đẹp bị nhận xét thiếu sức sống, thân hình xơ xác, đáng báo động. Khi tham gia bộ phim Cây táo nở hoa năm 2021, người đẹp bị nhận xét thiếu sức sống, thân hình xơ xác, đáng báo động Về phần Trường Giang, không ít lần nam danh hài tâm sự chuyện cân nặng của vợ trên sóng truyền hình. Trường Giang cho biết bà xã cao 1m63, chỉ nặng 42-43kg nhưng luôn than mình béo. Mặc dù "Mười khó" luôn nói với vợ rằng như vậy là gầy, tuy nhiên cô vẫn nhịn ăn, ép cân vì sợ béo. Theo như Trường Giang chia sẻ trước đó, bà xã Nhã Phương luôn bị ám ảnh về cân nặng "Dạo này nhìn cơ thể vợ tôi siêu mỏng, quá gầy. Cứ mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên vợ tôi nói là: 'Chết rồi'. Tôi hỏi sao chết thì vợ tôi than phiền: 'Em lại lên cân nữa rồi'. Trong khi đó có mập tí nào đâu. Rồi ngày nào cũng ngồi trước gương soi cái mặt xem có to ra không, soi hết bên nọ bên kia trong khi có 42, 43 ký. Soi xong lại than: 'Chết em rồi'" - Trường Giang từng tâm sự.

Trường Giang 'chơi lớn' tặng quà khủng cho bà xã Nhã Phương nhân dịp sinh nhật Trường Giang đã không ngần ngại, chi thẳng tay để tặng món quà khủng cho mẹ bầu Nhã Phương nhân dịp sinh nhật.

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