Nhã Phương khiến fan lo lắng vì vóc dáng gầy gò, khẳng khiu khi mang thai bé thứ 2

Mới đây, Nhã Phương gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp trong loạt ảnh mới. Dù đang mang thai em bé thứ hai nhưng nữ diễn viên không lộ dấu hiệu mệt mỏi mà vẫn giữ được nét tươi tắn, rạng ngời. Ở tuổi 33, bà xã Trường Giang được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Sau khi tiết lộ có bầu lần 2, Trường Giang và Nhã Phương nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Lần này, Nhã Phương không quên cảm ơn và thể hiện sự vui vẻ khi chủ động lan tỏa niềm vui này với mọi người.

Nhiều năm trước đây, Nhã Phương thừa nhận bị ám ảnh cân nặng. Dù được ông xã chăm sóc, tẩm bổ thường xuyên nhưng nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng mảnh mai. Cuối năm 2022, Nhã Phương nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ khi chịu khó tăng cân sau quãng thời gian gầy gò.

Tuy nhiên, cô lại khiến người hâm mộ lo lắng vì vóc dáng gầy gò, để lộ cánh tay khẳng khiu khi mang thai. Dưới phần bình luận, khán giả mong Nhã Phương cố gắng ăn uống để em bé trong bụng mẹ được phát triển khoẻ mạnh.

Trường Giang là người luôn lo lắng về dinh dưỡng hàng ngày cho vợ.

Trường Giang cũng từng lên tiếng về sức khoẻ của bà xã: "Vợ tôi ngày ngủ 2 - 3 tiếng, sáng 6 giờ đã dậy tập thể dục. Vợ tôi là mẫu người bị hoang tưởng về cân nặng, chỉ cần tăng 1 kg cũng than, dù ngày nào cũng chẳng tăng cân... Cô ấy ăn rất nhiều nhưng không hề mập, tất cả nhờ tôi lo về dinh dưỡng".

Dẫu vậy, Nhã Phương chia sẻ lý do cô luôn phải giữ cân nặng khiến nhiều người chê gầy vì đặc thù công việc.

Tháng 9/2018, Trường Giang và Nhã Phương chính thức tổ chức đám cưới sau nhiều sóng gió trước đó. Sau đám cưới, Nhã Phương liên tục vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng vì thường xuyên bị phát hiện vòng 2 kém thon so với trước đây, cộng thêm gu thời trang có sự thay đổi: Chuộng những chiếc váy suông rộng, che được vóc dáng và đặc biệt là vùng bụng. Tuy nhiên, mãi tới tháng 8/2019, thông qua một bài viết chia sẻ về mẹ trên trang cá nhân, Nhã Phương đã xác nhận việc sinh con đầu lòng.

Trường Giang và Nhã Phương kín tiếng trong suốt thời gian mang bầu Destiny.

Vài năm sau, khi bé Destiny cứng cáp và đi học mẫu giáo, Trường Giang - Nhã Phương mới đăng những hình ảnh đầu tiên của con lên mạng xã hội. Cặp đôi vẫn khá dè dặt trong việc công khai gương mặt của con gái để giữ cho bé cuộc sống riêng tư, không bị soi mói. Nhưng hiện tại, vợ chồng Nhã Phương đã cởi mở hơn rất nhiều, thậm chí còn thường xuyên đăng những khoảnh khắc đáng yêu của bé Destiny lên mạng xã hội.

Ngày 21/4, Nhã Phương thông báo mang thai lần 2 bằng đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ông xã nhận tin vui. Nữ diễn viên dày công chuẩn bị hộp quà có chứa que thử thai 2 vạch cùng phiếu siêu âm rồi nhờ con gái đem tặng Trường Giang.

Trường Giang vui mừng khi nhận được tin vợ có thai lần 2.

Khi cầm que thử thai, "Mười Khó" vẫn chưa tin tưởng, đến khi đã cầm phiếu siêu âm có hình ảnh, tên tuổi rõ ràng, nam diễn viên hài vẫn giữ thái độ ngờ vực. Khi biết chắc là vợ không đùa, Trường Giang rất hạnh phúc.

Anh chạy tới ôm Nhã Phương và con gái. Nam diễn viên hài cũng không quên hỏi con thích em trai hay em gái. Khi công chúa nhỏ nói thích em gái, Trường Giang rất vui, vì đó cũng là mong muốn của anh.

Dù bận rộn, cặp đôi vẫn sắp xếp thời gian để ở bên gia đình, con cái.

Từ khi kết hôn, Nhã Phương dành nhiều thời gian cho gia đình, đóng phim ít hơn. Cô cũng tiết lộ ông xã luôn ủng hộ niềm đam mê diễn xuất của mình. Gần đây nhất cô xuất hiện với vai diễn phim truyền hình đình đám Cây táo nở hoa, nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng về sự thăng hạng trong diễn xuất.