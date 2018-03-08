Người ướt đẫm mồ hôi, cởi trần giặt quần áo cho vợ ngày 8/3, ca sĩ Đăng Khôi khiến chị em ‘tan chảy’

Hậu trường 08/03/2018 17:20

Hình ảnh ca sĩ Đăng Khôi cởi trần, toát mồ hôi vì giặt đồ giúp vợ vào ngày 8/3 khiến chị em xao xuyến.

Mới đây, Thủy Anh khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ khi chia sẻ đoạn clip cách ông xã Đăng Khôi mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

Theo những gì ghi nhận được từ clip, Đăng Khôi đã âm thầm giặt quần áo trong lúc vợ rửa bát. Điều đáng nói là dù người ướt đẫm mồ hôi vì mệt, nam ca sĩ vẫn tự tay giặt từng cái cẩn thận thay vì cho quần áo vào máy.

Người ướt đẫm mồ hôi, cởi trần giặt quần áo cho vợ ngày 8/3, ca sĩ Đăng Khôi khiến chị em ‘tan chảy’ - Ảnh 1
Thủy Anh bất ngờ với món quà 8/3 có một không hai của ông xã - Ảnh: FBNV

Thủy Anh viết đầy xúc động: “Chắc là ngày hôm nay Facebook sẽ chỉ toàn hoa với quà của các chị em. Cơ mà ngại quá Facebook mình chỉ có clip này đáng để khoe thôi. Hình ảnh này có lẽ chồng mình không thích để mọi người thấy đâu, nhưng mình thì thích. Với mình hành động này ý nghĩa hơn bất cứ món quà nào. Phụ nữ sẽ thật hạnh phúc khi ngày nào trong năm những anh chồng cũng đổ mồ hôi vì họ đấy!”.

Người ướt đẫm mồ hôi, cởi trần giặt quần áo cho vợ ngày 8/3, ca sĩ Đăng Khôi khiến chị em ‘tan chảy’ - Ảnh 2
Ca sĩ Đăng Khôi khiến nhiều trái tim tan chảy với hình ảnh này - Ảnh: FBNV
Người ướt đẫm mồ hôi, cởi trần giặt quần áo cho vợ ngày 8/3, ca sĩ Đăng Khôi khiến chị em ‘tan chảy’ - Ảnh 3
Nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Không cần quà cáp đắt tiền trong ngày 8/3, hành động tưởng chừng rất nhỏ của Đăng Khôi cũng đủ làm tan chảy trái tim của bà xã.

Hiện tại, clip ghi lại cảnh nam ca sĩ ngồi giặt quần áo giúp vợ đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Rất nhiều người dành lời khen vì hành động tâm lý, biết chia sẻ việc nhà giúp vợ của Đăng Khôi.

Người ướt đẫm mồ hôi, cởi trần giặt quần áo cho vợ ngày 8/3, ca sĩ Đăng Khôi khiến chị em ‘tan chảy’ - Ảnh 4
Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của Đăng Khôi và Thủy Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Thủy Anh từng bỏ tất cả để theo Đăng Khôi dù chưa có đám cưới

Thủy Anh từng bỏ tất cả để theo Đăng Khôi dù chưa có đám cưới

Thủy Anh từ chối cơ hội tiến thân vào showbiz để lùi lại làm hậu phương cho Đăng Khôi, nhưng với cô, đó là sự đánh đổi xứng đáng.

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Từ khóa:   Ca sĩ Đăng Khôi đăng khôi giặt đồ giúp vợ

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