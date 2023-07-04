Người thứ ba trong cuộc tình giữa nghệ sĩ Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh năm ấy là ai, cuộc sống hiện tại của cả 3 như thế nào?

Hồng Vân, Lê Tuấn Anh là những sinh viên cùng học trường Nghệ thuật Sân khấu. Hồng Vân nổi tiếng xinh đẹp, hoạt bát. Lê Tuấn Anh thì đẹp trai lãng tử. Mối nhân duyên của họ bắt đầu từ lần cùng xuất hiện trong MV Thiên Thai của ca sĩ Thanh Lan. Với trang phục cổ trang, Lê Tuấn Anh và Hồng Vân ngày ấy đều còn rất trẻ, xứng đôi trai tài gái sắc. Hồng Vân hơn Lê Tuấn Anh 3 tuổi nhưng hai người đứng bên nhau rất tương xứng. Họ nhanh chóng trở thành mối tình đầu của nhau.

Câu chuyện chia tay của cặp đội Hồng Vân - Lê Tuấn Anh từng khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng rồi sau nhiều sóng gió, cặp đôi lại trở về với nhau khi cả hai từng đổ vỡ trong hôn nhân.

Lúc đó cả hai còn rất trẻ. Lê Tuấn Anh sau đó kết hôn với Phương Thảo. Lúc ấy anh mới chỉ 21 tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân không bao lâu thì tan vỡ vì lúc đó cả hai còn trẻ, Phương Thảo thì nam tính, Lê Tuấn Anh thì nóng tính. Hồng Vân cũng lấy chồng nhưng khi có 2 con thì cuộc hôn nhân của chị cũng tan vỡ. Gặp lại nhau lúc Hồng Vân đã có hai con riêng, còn Lê Tuấn Anh cũng chưa có sự nghiệp nổi bật. Nhưng tình cảm vẫn còn đó, họ làm lại từ đầu.

Nhưng đúng lúc tình cảm mặn nồng thì Hồng Vân tình cờ thấy Lê Tuấn Anh chở cô gái khác trên đường. Với cá tính mạnh mẽ quyết đoán, Hồng Vân đã chia tay mà không nghe lời giải thích. Những giận hờn ngày trẻ đã khiến cả hai “lạc nhau”. Hồng Vân từng nói nuối tiếc chỉ vì phút giận hờn nông nổi mà để lỡ nhau mất 10 năm.

Hồng Vân là tình đầu cũng là tình cuối của Lê Tuấn Anh.

Tình đầu nhưng lạc nhau, để khi cả hai cùng trải qua những tan vỡ mới lại về với nhau, và thành tình cuối. Lê Tuấn Anh và Hồng Vân đến với nhau cũng phải đối mặt với những dị nghị vì lúc đó có tin đồn rằng Lê Tuấn Anh dựa Hồng Vân nổi tiếng, có người e ngại Hồng Vân đã có 2 con riêng. Nhưng cặp đôi đã kết hôn rồi 5 năm sau cuộc sống đủ đầy hơn mới làm đám cưới. Và cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm qua của họ đã chứng minh họ mới là đích thực tình yêu của nhau.

Hiện tại, Lê Tuấn Anh lui về chăm sóc cho gia đình, để vợ tập trung cho sự nghiệp.

Lê Tuấn Anh từng bộc bạch: “Tôi đã gần 40 tuổi và muốn có một cuộc sống ổn định. Vân cũng đã trải qua cuộc sống gia đình, đã có con, nên hơn ai hết, Vân hiểu bổn phận của người vợ. Tất nhiên, những người chồng, người vợ đều không tránh khỏi phút xao động thoáng qua, nhưng hãy nghĩ về gia đình và vun vén cho nó chứ đứng núi này trông núi nọ sẽ chẳng bao giờ bình yên cả. Tôi đến với Hồng Vân vì tình yêu, chứ không phải vì những lý do A, B, C khác”.

Hai người có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Nghệ sĩ Hồng Vân từng chia sẻ chị cảm thấy may mắn vì có người chồng hết mực yêu thương và thông cảm. Lê Tuấn Anh đã rời bỏ ánh đèn sân khấu, tập trung làm hậu phương, lo kinh doanh cho vợ tham gia nghệ thuật. Ở tuổi U60, hai vợ chồng có một con gái chung, con riêng của Hồng Vân kính trọng Lê Tuấn Anh như cha ruột. Không chỉ là chủ của sân khấu kịch, vợ chồng chị còn làm chủ chuỗi nhà hàng. Hai vợ chồng được xem là cặp đôi viên mãn trong showbiz.

Về mối tình chóng vánh với ca sĩ Phương Thảo (vợ của nhạc sĩ Ngọc Lễ hiện tại), Lê Tuấn Anh từng kể, đó là một trong những mối tình khó quên đối với anh. Yêu nhau khá lâu rồi sống chung trong một thời gian ngắn, họ lặng lẽ chia tay.

Gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ.

Khi gặp Phương Thảo, Lê Tuấn Anh chỉ độ 21-22 tuổi. Yêu nhau được mấy tháng, anh đã chủ động kết hôn cùng cô ngay. Bởi tuổi thơ không ấm êm khiến anh khát khao có một gia đình nhỏ của riêng mình. Một nam diễn viên sáng giá và đẹp trai như Lê Tuấn Anh thì khó tránh khỏi chuyện bị phái đẹp si mê. Tuy nhiên, trái với nghi vấn của nhiều người vào thời điểm đó về sự chung tình của mình, Lê Tuấn Anh đã từng trải lòng rằng: “Sự thật thời điểm đó tôi chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Phương Thảo. Con người tôi không giống như trên phim. Dù được khán giả, nhất là khán giả nữ rất mến mộ, thậm chí đi quay phim, có những cô gái vào bằng được khách sạn tôi ở, nhưng chưa bao giờ tôi lợi dụng một vị khán giả nào.

Dù thật lòng muốn gắn bó cùng Phương Thảo nhưng không lâu sau đó, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi. Ngày đó họ cùng trẻ tuổi, cùng có những cảnh ngộ gia đình, cùng lớn lên trong thiếu hụt tình cảm, họ đến với nhau khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Để rồi, khi sống chung, có những cá tính không gọt rũa được để tạo thành sự ấm thuận. Chia tay như một sự tôn trọng một tình yêu. Để đến giờ họ vẫn còn nói về nhau bằng những lời trân trọng.

Nam tài tử dành tình yêu cho bà xã Hồng Vân cũng như sự tôn trong với vợ cũ.

Chia tay nhau chỉ vì thấy mình không phải dành cho nhau. Nam tài tử trải lòng: “Tôi với Thảo chia tay vì lúc đó Thảo hơi nam tính, tôi thì nóng tính, chưa kiềm chế được như bây giờ. Khi gặp chuyện, cả hai người đều bốc hỏa, không ai chịu nhịn ai. Mỗi lần giận nhau là một lần mất mát nên tôi quyết định chia tay. Dù có đau khổ, nhưng thà như vậy còn hơn 5-7 năm sau chia tay, người phụ nữ lỡ thì sẽ rất khổ. Người nào hiểu sâu xa, sẽ thông cảm hơn cho tôi".

Cuộc chia tay nào cũng để lại những nỗi buồn. Với Lê Tuấn Anh, đây là kết cục không quá bất ngờ bởi anh đã lường trước. Một tháng sau, anh lại cân bằng lại mọi thứ hay nói cách khác, anh cần nén nỗi buồn để hướng về cuộc sống mới. Đến giờ, với Lê Tuấn Anh, Phương Thảo vẫn là một người phụ nữ tốt, bộc trực và tình cảm. Có lẽ, cả hai gặp nhau không đúng thời điểm: “Nếu tôi với Thảo gặp nhau sau 10 năm có thể đã khác. Vì lúc đó tôi mới thực sự là một người đàn ông. Còn lúc yêu Thảo, tôi đang chứng tỏ mình là một người đàn ông”.