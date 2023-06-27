NSND Hồng Vân tiếp tục khiến fan 'dụi mắt' vì ngoại hình 'lão hoá ngược' hậu giảm cân, đặc biệt là 1 điểm trên cơ thể thay đổi rõ rệt!

Hậu trường 27/06/2023 06:44

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, khi chia sẻ hình ảnh đi mua sắm cùng gia đình con gái, NSND Hồng Vân tiếp tục nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc cùng thần thái ngày một rạng ngời.

Thời gian gần đây, vợ chồng NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với màn "lột xác ngoạn mục" ở tuổi U60. Được biết, NSND Hồng Vân đã giảm được 15kg, còn chồng trút bỏ được 42kg mỡ thừa. Hậu giảm cân, những hình ảnh của đôi vợ chồng nữ nghệ sĩ khiến khán giả nhiều lần đứng ngồi không yên vì vẻ ngoài nổi bật như thời son rỗi.

NSND Hồng Vân tiếp tục khiến fan 'dụi mắt' vì ngoại hình 'lão hoá ngược' hậu giảm cân, đặc biệt là 1 điểm trên cơ thể thay đổi rõ rệt! - Ảnh 1
Vợ chồng NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với màn "lột xác ngoạn mục" ở tuổi U60

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, khi chia sẻ hình ảnh đi mua sắm cùng gia đình con gái, NSND Hồng Vân tiếp tục nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc cùng thần thái ngày một rạng ngời. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc viết: "Chủ nhật đi siêu thị cùng gia đình con gái... Yêu thương và yên bình".

NSND Hồng Vân tiếp tục khiến fan 'dụi mắt' vì ngoại hình 'lão hoá ngược' hậu giảm cân, đặc biệt là 1 điểm trên cơ thể thay đổi rõ rệt! - Ảnh 2
Trong loạt ảnh, NSND Hồng Vân tự tin khoe vòng eo số 8 nuột nà cùng nhan sắc "lão hoá ngược"

Trong loạt ảnh, NSND Hồng Vân tự tin khoe vòng eo số 8 nuột nà cùng nhan sắc "lão hoá ngược". Cô cũng thử sức trỏ lại với các trang phục trẻ trung hơn. Một số người hâm mộ thậm chí còn cho rằng nhìn hình ảnh hiện tại của Hồng Vân khiến họ có động lực để giảm cân. 

NSND Hồng Vân tiếp tục khiến fan 'dụi mắt' vì ngoại hình 'lão hoá ngược' hậu giảm cân, đặc biệt là 1 điểm trên cơ thể thay đổi rõ rệt! - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ nhí nhố đi mua sắm cùng gia đình con gái

Trước đó chia sẻ về bí quyết giảm cân, NSND Hồng Vân cho biết cô hạn chế ăn thực phẩm gây tăng cân nhưng vẫn đảm bảo đủ sức khỏe, không giảm cân tiêu cực. Ngoài ra, bà xã diễn viên Lê Tuấn Anh hài lòng với vóc dáng hiện tại, không muốn giảm thêm. 

"Tôi giảm cân nhưng vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất, không thiếu hụt dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tôi không thể thiếu lộ trình tập luyện đều đặn và một cố vấn y tế. Lời động viên, đánh giá tích cực giúp tôi có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày" - NSND Hồng Vân chia sẻ về lần "lột xác" của mình.

NSND Hồng Vân tiếp tục khiến fan 'dụi mắt' vì ngoại hình 'lão hoá ngược' hậu giảm cân, đặc biệt là 1 điểm trên cơ thể thay đổi rõ rệt! - Ảnh 4
NSND Hồng Vân tiếp tục khiến fan 'dụi mắt' vì ngoại hình 'lão hoá ngược' hậu giảm cân, đặc biệt là 1 điểm trên cơ thể thay đổi rõ rệt! - Ảnh 5
Bà xã diễn viên Lê Tuấn Anh hài lòng với vóc dáng hiện tại, không muốn giảm cân thêm 

Bên cạnh đó, ông xã của nữ nghệ sĩ là tài tử Lê Tuấn Anh hiện tại cũng hoàn toàn khác biệt với vẻ "nặng nề" trước đây. Hơn hết, khuôn mặt tròn với nọng mỡ của nam tài tử thời điểm trước đó đã không còn, đường nét tuấn tú quay về.

Từ khi từ giã sự nghiệp diễn xuất, diễn viên Lê Tuấn Anh chỉ phát triển kinh doanh. Anh gần như không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện showbiz nào, cựu diễn viên không còn chăm chút ngoại hình như trước. Lê Tuấn Anh từng miêu tả thân hình bản thân là "bụng như bầu 9 tháng, thở thôi cũng mệt".

NSND Hồng Vân tiếp tục khiến fan 'dụi mắt' vì ngoại hình 'lão hoá ngược' hậu giảm cân, đặc biệt là 1 điểm trên cơ thể thay đổi rõ rệt! - Ảnh 6
Diễn viên Lê Tuấn Anh trước và sau khi giảm cân

Ở mức cân nặng hơn 126kg, không chỉ ngoại hình Lê Tuấn như cộng thêm tuổi mà anh còn đối mặt với nguy cơ mắc nhiều bệnh về tim mạch, huyết áp, xương khớp,... Để cải thiện tình trạng sức khỏe, Lê Tuấn Anh đã thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống khoa học và chăm chỉ vận động, tập luyện thể thao nhiều hơn.

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Từ khóa:   Ns Hồng Vân Hồng Vân Lê Tuấn Anh - Hồng Vân

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