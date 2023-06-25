NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì?

Mới đây, NSND Hồng Vân đã đăng tải khoảnh khắc được ông xã chở đi chơi tại trời Mỹ. Thế nhưng, điều khiến nhiều người chú ý chính là dòng trạng thái được đăng kèm với hình ảnh, cụ thể cô viết: "Chồng chở đi chơi, tìm hoài cái bụng mà không thấy. Gian nan ghê luôn á, bây giờ lại phải lên kế hoạch giữ chồng rồi".

Mới đây, NSND Hồng Vân đã đăng tải khoảnh khắc được ông xã chở đi chơi tại trời Mỹ.

Qua ảnh có thể thấy vóc dáng hiện tại của chồng Hồng Vân - diễn viên, nhà sản xuất Lê Tuấn Anh đã khác nhiều so với thời gian trước, có thể đây chính là quyên nhân NSND Hồng Vân có động thái khẳng định chủ quyền như vậy. Nhìn bức ảnh, dù trong tư thế ngồi đồng thời chụp ảnh ở góc nghiêng nhưng vóc dáng của nam tài tử đều thon gọn hơn hẳn trước đây.