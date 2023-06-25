NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì?

NSND Hồng Vân đã đoàn tụ cùng ông xã tại Mỹ, thế nhưng cô lại bất ngờ chia sẻ chuyện lên kế hoạch giữ chồng chỉ vì một lí do.
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Mới đây, NSND Hồng Vân đã đăng tải khoảnh khắc được ông xã chở đi chơi tại trời Mỹ. Thế nhưng, điều khiến nhiều người chú ý chính là dòng trạng thái được đăng kèm với hình ảnh, cụ thể cô viết: "Chồng chở đi chơi, tìm hoài cái bụng mà không thấy. Gian nan ghê luôn á, bây giờ lại phải lên kế hoạch giữ chồng rồi".
Qua ảnh có thể thấy vóc dáng hiện tại của chồng Hồng Vân - diễn viên, nhà sản xuất Lê Tuấn Anh đã khác nhiều so với thời gian trước, có thể đây chính là quyên nhân NSND Hồng Vân có động thái khẳng định chủ quyền như vậy. Nhìn bức ảnh, dù trong tư thế ngồi đồng thời chụp ảnh ở góc nghiêng nhưng vóc dáng của nam tài tử đều thon gọn hơn hẳn trước đây.
Tài tử Lê Tuấn Anh đã giảm được 42kg chỉ trong thời gian ngắn, anh đã lấy lại phong độ và trẻ trung hơn hẳn. Về phần Hồng Vân, cô cũng khá tươi tắn và rạng rỡ sau màn giảm 14kg. Giảm cân thành công, cô tự tin thử qua nhiều phong cách thời trang khác nhau cũng như tự tin chụp ảnh với đồng nghiệp. Hai vợ chồng nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi với màn lột xác ngoạn mục này.
Hàng loạt sao Vbiz đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Huyền, Nam Thư, Kha Ly, Lê Giang... cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi về ngoại hình của cặp vợ chồng son. Công chúng cũng dành không ít lời khen có cánh cho màn lột xác lẫn chuyện tình cảm đẹp đẽ, gắn bó lâu năm của tài tử Tuấn Anh và NSND Hồng Vân.
Hồng Vân nên duyên với Lê Tuấn Anh - nam tài tử đình đám của làng điện ảnh Việt Nam thập niên 1990 với loạt bộ phim đình đám. Thế nhưng hiện tại, anh rút lui về hậu trường, chủ yếu hỗ trợ bà xã và kinh doanh nhỏ. Sau hơn 20 năm ngày cưới, NSND Hồng Vân - diễn viên Lê Tuấn Anh vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu đẹp trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhờ có chồng yêu chiều, giỏi kinh doanh mà NSND Hồng Vân luôn được bạn bè trong giới nghệ sĩ ngưỡng mộ. Diễn viên 57 tuổi đã lên chức bà ngoại, thường xuyên qua Mỹ thăm chồng và chăm sóc cháu trai.