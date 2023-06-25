NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì?

Hậu trường 25/06/2023 09:42

NSND Hồng Vân đã đoàn tụ cùng ông xã tại Mỹ, thế nhưng cô lại bất ngờ chia sẻ chuyện lên kế hoạch giữ chồng chỉ vì một lí do.

Mới đây, NSND Hồng Vân đã đăng tải khoảnh khắc được ông xã chở đi chơi tại trời Mỹ. Thế nhưng, điều khiến nhiều người chú ý chính là dòng trạng thái được đăng kèm với hình ảnh, cụ thể cô viết: "Chồng chở đi chơi, tìm hoài cái bụng mà không thấy. Gian nan ghê luôn á, bây giờ lại phải lên kế hoạch giữ chồng rồi".

NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 1
Mới đây, NSND Hồng Vân đã đăng tải khoảnh khắc được ông xã chở đi chơi tại trời Mỹ.

Qua ảnh có thể thấy vóc dáng hiện tại của chồng Hồng Vân - diễn viên, nhà sản xuất Lê Tuấn Anh đã khác nhiều so với thời gian trước, có thể đây chính là quyên nhân NSND Hồng Vân có động thái khẳng định chủ quyền như vậy. Nhìn bức ảnh, dù trong tư thế ngồi đồng thời chụp ảnh ở góc nghiêng nhưng vóc dáng của nam tài tử đều thon gọn hơn hẳn trước đây.

NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 2
Qua ảnh có thể thấy vóc dáng hiện tại của chồng Hồng Vân - diễn viên, nhà sản xuất Lê Tuấn Anh đã khác nhiều so với thời gian trước.

Tài tử Lê Tuấn Anh đã giảm được 42kg chỉ trong thời gian ngắn, anh đã lấy lại phong độ và trẻ trung hơn hẳn. Về phần Hồng Vân, cô cũng khá tươi tắn và rạng rỡ sau màn giảm 14kg. Giảm cân thành công, cô tự tin thử qua nhiều phong cách thời trang khác nhau cũng như tự tin chụp ảnh với đồng nghiệp. Hai vợ chồng nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi với màn lột xác ngoạn mục này.

NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 3
Tài tử Lê Tuấn Anh đã giảm được 42kg chỉ trong thời gian ngắn.
NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 4
Anh đã lấy lại phong độ và trẻ trung hơn hẳn
NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 5
Về phần Hồng Vân, cô cũng khá tươi tắn và rạng rỡ sau màn giảm 14kg.
NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 6
Giảm cân thành công, cô tự tin thử qua nhiều phong cách thời trang khác nhau

Hàng loạt sao Vbiz đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Huyền, Nam Thư, Kha Ly, Lê Giang... cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi về ngoại hình của cặp vợ chồng son. Công chúng cũng dành không ít lời khen có cánh cho màn lột xác lẫn chuyện tình cảm đẹp đẽ, gắn bó lâu năm của tài tử Tuấn Anh và NSND Hồng Vân.

NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 7
Công chúng cũng dành không ít lời khen có cánh cho màn lột xác lẫn chuyện tình cảm đẹp đẽ, gắn bó lâu năm của tài tử Tuấn Anh và NSND Hồng Vân.

Hồng Vân nên duyên với Lê Tuấn Anh - nam tài tử đình đám của làng điện ảnh Việt Nam thập niên 1990 với loạt bộ phim đình đám. Thế nhưng hiện tại, anh rút lui về hậu trường, chủ yếu hỗ trợ bà xã và kinh doanh nhỏ. Sau hơn 20 năm ngày cưới, NSND Hồng Vân - diễn viên Lê Tuấn Anh vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu đẹp trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhờ có chồng yêu chiều, giỏi kinh doanh mà NSND Hồng Vân luôn được bạn bè trong giới nghệ sĩ ngưỡng mộ. Diễn viên 57 tuổi đã lên chức bà ngoại, thường xuyên qua Mỹ thăm chồng và chăm sóc cháu trai.

NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 8
Hồng Vân nên duyên với Lê Tuấn Anh - nam tài tử đình đám của làng điện ảnh Việt Nam thập niên 1990 với loạt bộ phim đình đám.
NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 9
Sau hơn 20 năm ngày cưới, NSND Hồng Vân - diễn viên Lê Tuấn Anh vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu đẹp trước mọi khó khăn trong cuộc sống.
NSND Hồng Vân 'nằng nặc' đòi lên kế hoạch giữ chồng, nguyên nhân là gì? - Ảnh 10

Diễn viên 57 tuổi đã lên chức bà ngoại, thường xuyên qua Mỹ thăm chồng và chăm sóc cháu trai.

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Cô bé nhỏ nhắn ngày đó đã biết tự an ủi lấy mình để mọi người không phải lo lắng, việc gì cũng muốn tự làm, kể cả việc chống nạng cũng muốn đi nhanh hơn mọi người, không muốn mình bị bỏ lại phía sau.

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Từ khóa:   hậu trường NSND Hồng Vân Tài tử Lê Tuấn Anh

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