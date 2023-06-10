Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng

Hậu trường 10/06/2023 14:40

Đứng sau cuộc sống thành công của Cao Thái Sơn chính là người mẹ ruột luôn là chỗ dựa vững chắc giúp con trai vượt mọi bão giông trong showbiz.

Cao Thái Sơn từng nổi đình nổi đám với những bản hit cực 'bắt tai' giới trẻ. Hiện tại, dù ít xuất hiện trong làng giải trí, Cao Thái Sơn vẫn bận rộn và rất giàu có. Đứng sau cuộc sống thành công của nam ca sĩ chính là người mẹ ruột luôn là chỗ dựa vững chắc giúp con trai vượt mọi bão giông trong showbiz.

Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng - Ảnh 1
Cao Thái Sơn từng nổi đình nổi đám với những bản hit cực 'bắt tai' giới trẻ

 

Cách đây 6 năm khi mẹ tròn 70 tuổi, anh đã viết tâm thư miêu tả chân dung người mẹ của mình với tình cảm chân thành. Nam ca sĩ viết: "Có vài điều sơ lược xin kể về "chị ấy", lúc nào "chị ấy" cũng than phiền con ơi làm ít thôi, đừng tham quá như thế đủ rồi, sống như lương hưu của mẹ tới già cũng vui mà. Con đừng có bán nhà hay xây lên kinh doanh vất vả, cứ ở vậy rồi đi hát, cho thuê nhà kinh doanh tới khi lớn tuổi có ít tiền tiêu đi du lịch là hạnh phúc hơn bao người rồi. Bản thân mình lúc nào cũng cố gắng và chăm chỉ vun vén để có một tương lai thật tốt đẹp lo cho gia đình. Mình bảo con không cố gắng thì lỡ mẹ ốm đau bệnh tật không ai chăm thì tiền đâu ra mà đi bệnh viện, "chị ấy" cứ cười bảo đi chơi và uống ít rượu là thoải mái ấy mà".

Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng - Ảnh 2

Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng - Ảnh 3
Mẹ ruột luôn là chỗ dựa vững chắc giúp Cao Thái Sơn vượt mọi bão giông trong showbiz

 

Cao Thái Sơn hạnh phúc khi được sống cùng mẹ, bà chính là nguồn vui của anh. Theo nam ca sĩ tiết lộ nhà lúc nào cũng vui vì tính cách mẹ anh trẻ như thanh niên. Niềm vui nữa của anh chính là 'sáng nào cũng dẫn 'chị ấy' đi ăn phở sáng, uống cafe'. Khi ở nhà cùng mẹ, Cao Thái Sơn cũng luôn biết cách chiều lòng bà. Có khi bà ngồi may áo thì anh hỗ trợ ở bên. Anh còn tự cắt và nhuộm tóc cho mẹ. Cả hai cứ như đôi tri kỉ vong niên của nhau.

Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng - Ảnh 4Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng - Ảnh 5

Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng - Ảnh 6
Khi ở nhà cùng mẹ, Cao Thái Sơn cũng luôn biết cách chiều lòng bà

 

Được biết, hiện tại, mẹ ruột Cao Thái Sơn đang sống cùng con trai tại biệt thự ở TP.HCM. Cơ ngơi riêng mà bà được quý tử tặng rộng đến 300m2 và tọa lạc ở quận 7. Trong những ngày con trai đi lưu diễn, bà tự sinh hoạt khá vui vẻ với nhiều thú vui tao nhã của riêng mình. Bà tự xoay xở sinh hoạt với sự giúp đỡ của cô con gái lớn. Cao Thái Sơn luôn thấy lo lắng vì mẹ đã 76 tuổi và rất yếu: "Ở tuổi này, bà cần con cái ở bên chăm sóc, bầu bạn".

Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng - Ảnh 7

Người phụ nữ đặc biệt khiến Cao Thái Sơn sẵn sàng tặng biệt thự hàng trăm mét vuông và luôn tìm cách chiều lòng - Ảnh 8
Mẹ ruột Cao Thái Sơn được con trai tặng cho cơ ngơi riêng, rộng đến 300m2 và tọa lạc ở quận 7

 

Vì thương mẹ nên nam ca sĩ thường chọn nấu những món bổ dưỡng để mẹ ăn cho có sức. Anh vốn thích bếp núc nên thường khoe tài nội trợ vào những dịp sum họp.

 

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