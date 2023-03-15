Hoài Lâm cover lại nhạc của Cao Thái Sơn ra sao mà được so 'ngang hàng' với cả chính chủ?

Sở hữu giọng hát da diết, truyền cảm, Hoài Lâm theo đuổi dòng nhạc trữ tình, dân ca,... và trở thành cái tên nổi bật từ sau "Gương mặt thân quen" năm 2014. Tuy nhiên, ồn ào đời tư, ly hôn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh. Nam ca sĩ quyết định "ở ẩn" 1 thời gian dài, hạn chế các hoạt động mạng xã hội cũng như showbiz.

Đến cuối năm 2022, Hoài Lâm chính thức tái xuất showbiz Việt. Xuất hiện sau 2 năm tạm dừng ca hát, nam ca sĩ gây chú ý với ngoại hình phát tướng nhưng giọng hát vẫn sâu lắng, tình cảm. Anh vui vẻ gửi lời chào đến mọi người, xúc động vì đã khá lâu rồi mới có dịp đứng trên sân khấu và gặp gỡ nhiều khán giả như thế.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hát hò của Hoài Lâm trên sóng livestream. Dù không biết chính xác thời điểm ra đời của màn livestream này là khi nào, thế nhưng dựa vào nhan sắc điển trai cũng như giọng hát đầy phong độ của Hoài Lâm, nhiều người đã cho rằng đây rất có thể là 1 trong những lần livestream gần đây của nam ca sĩ.

Trong đoạn clip được lan truyền, Hoài Lâm đã thể hiện ca khúc Bình yên nhé - bản hit nổi tiếng qua giọng hát của Cao Thái Sơn. Những câu hát thấp và trung trong ca khúc này được Hoài Lâm thể hiện rất mượt mà và rõ lời. Với âm sắc đẹp, Hoài Lâm đã có những câu luyến láy, bỏ nhỏ rất phù hợp với ca khúc, khiến người nghe vô cùng thích thú.

Thời gian qua showbiz Việt đã đón chào sự trở lại của Hoài Lâm sau khoảng thời gian dài "ở ẩn". Tuy tái xuất sân khấu chỉ khoảng gần nửa năm, thế nhưng Hoài Lâm vẫn chứng tỏ được sức nóng của mình khi "phủ sóng" ở nhiều sân khấu phòng trà, được đông đảo khán giả ủng hộ mỗi khi xuất hiện.