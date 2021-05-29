Người được Trấn Thành tin tưởng gửi hơn 6 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ miền Trung là ai?

Hậu trường 29/05/2021 07:27

Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu gu thời trang tinh tế, sang trọng và nổi bật trong danh sách các bà mẹ của sao Việt.

Mới đây, sau sự việc nghi vấn Trấn Thành không gửi tiền từ thiện cho Thuỷ Tiên để giúp bà con miền Trung lũ lụt đã thu hút không ít sự quan tâm. Ngay lập tức, phía Trấn Thành đã lên tiếng đính chính về nguồn tiền kèm chứng từ đã chuyển cho mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà làm từ thiện cho bà con cùng thời điểm cứu trợ.

Bên cạnh đó, không từ một phía xác nhận, mẹ Hà hồ cũng lên tiếng giải trình trên trang cá nhân của mình rằng đã nhận được 6,45 tỷ đồng từ phía Trấn Thành và đưa ra bằng chứng cụ thể minh bạch các khoản tiền đã sử dụng vào mục đích gì, gửi đến ai... trong đợt cứu trợ miền Trung năm ngoái.

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Mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên tiếng xác nhận đã nhận được số tiền từ thiện từ Trấn Thành và đưa ra các bằng chứng cụ thể về khoản tiền - Ảnh: Internet

Mẹ Hồ Ngọc Hà đã không còn là gương mặt xa lạ với người hâm mộ nữ ca sĩ. Sau khi lùm xùm với Trấn Thành, bà được cư dân mạng chú ý, quan tâm biết đến nhiều hơn. Mẹ nữ ca sĩ tên là Ngọc Hương, bà sinh năm 1957 tại Huế. Đã ngoài 60 tuổi nhưng vóc dáng của bà vẫn săn chắc và vô cùng thon gọn. Bà ngoại Subeo cũng thường xuyên đồng hành cùng con gái trong các sự kiện, lưu diễn nước ngoài hay các chuyến từ thiện.

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Là 1 người thường xuyên làm từ thiện, mẹ Hà Hồ cũng nêu quan điểm rằng: 'Việc thiện nguyện là một vấn đề từ tâm và rất nhân văn, tôi vẫn luôn mong ước làm những điều tích cực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn' - Ảnh: Internet

Mẹ Hà Hồ vẫn thường xuyên được cư dân mạng dành nhiều lời khen với tích cách cởi mở, vẻ ngoài trẻ đẹp, sành điệu nhờ thường xuyên tập yoga. Bà thường xuyên đăng tải hình ảnh thực hiện những động tác uốn dẻo khó. Bà vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân rằng mình có niềm đam mê mãnh liệt với yoga, bà viết:

"Kiên trì theo năm tháng với tình yêu yoga mãnh liệt, cộng với suy nghĩ tích cực sống. Tôi luôn yêu cuộc sống này, yêu tất cả những gì mà cuộc sống ban tặng dù là điều nhỏ nhất".

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Dù đã 64 tuổi, mẹ Hà Hồ vẫn dẻo dai đến khó tin khi thực hiện các động tác yoga khó nhằn - Ảnh: FBNV

Ngoài đời thường, bà cũng thường chia sẻ sở thích du lịch, tập yoga, cắm hoa và chăm sóc cây cảnh. Bà cùng hay đăng tải những hình ảnh thân mật với con cái và các cháu. Bà luôn là người động viên Hà Hồ mỗi khi nữ ca sĩ gặp khó khăn trong nghệ thuật. Thậm chí từng viết tâm thư bảo vệ con, thu hút khá nhiều sự chú ý từ dư luận. 

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Bà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc gia đình mình - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cha mẹ Hà Hồ tận hưởng cuộc sống sung túc, an nhàn, gần gũi với các con. Hình ảnh cha mẹ nữ ca sĩ hạnh phúc, gắn bó với nhau trong cuộc sống đời thường nhận được nhiều lời khen, sự quan tâm từ cư dân mạng. 

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Từ khóa:   Trấn Thành làm từ thiện Trấn Thành xin lỗi Trấn Thành và vợ

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