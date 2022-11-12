Người bố ruột kín tiếng của NS Trường Giang: Vợ mất sớm, gà trống nuôi con, sống giản dị, hoà đồng

Hậu trường 12/11/2022 09:10

Vợ mất sớm, một mình bố Trường Giang phải bươn chải làm đủ nghề để nuôi 5 đứa con khôn lớn.

Nghệ sĩ Trường Giang là một trong những gương mặt nổi tiếng trong showbiz hiện tại khi sự xuất hiện của anh dày đặc trên các dự án phim ảnh lẫn show truyền hình. Được biết, đằng sau thành công của hiện tại, người thân của Trường Giang đã hỗ trợ cho anh rất nhiều. Nếu anh trai ruột làm quản lí cực mát tay thì người bố ruột kín tiếng của "Mười Khó" chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Bố ruột Trường Giang có tên là Võ Đăng Tường, từng là công chức nhà nước. Khi Trường Giang mới lên 5, mẹ của nam nghệ sĩ đã không may mất trong một sự cố giao thông nên sau đó, ông Tường phải nghỉ việc để làm tài xế nuôi 5 đứa con ăn học. 

Người bố ruột kín tiếng của NS Trường Giang: Vợ mất sớm, gà trống nuôi con, sống giản dị, hoà đồng - Ảnh 1
Mẹ mất khi Trường Giang mới 5 tuổi, một mình bố buôn chải nuôi 5 con khôn lớn - Ảnh: FBNV

Sau đó, tình cờ trong một lần đi lái xe, ông Tường có duyên gặp gỡ quý nhân. Chính người này đã giúp con trai lớn của ông là Vũ vào làm trong ngành tổ chức sự kiện. Cũng nhờ vậy, người anh lớn của Trường Giang đã được vị khách của bố tạo cơ hội làm việc trong ngành tổ chức sự kiện. 

Tiếp đó, cuộc đời của chính Trường Giang cũng bước sang trang mới khi gặp gỡ cố nghệ sĩ Hữu Lộc vào năm 2007. Những năm tháng tuổi thơ cực nhọc đã hun đúc nên nỗ lực phấn đấu hết mình của Trường Giang, để anh đạt được thành công ở hiện tại. 

Người bố ruột kín tiếng của NS Trường Giang: Vợ mất sớm, gà trống nuôi con, sống giản dị, hoà đồng - Ảnh 2
Người bố ruột kín tiếng của NS Trường Giang: Vợ mất sớm, gà trống nuôi con, sống giản dị, hoà đồng - Ảnh 3
Người bố ruột kín tiếng của NS Trường Giang: Vợ mất sớm, gà trống nuôi con, sống giản dị, hoà đồng - Ảnh 4

Là bố của nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng ông Tường được biết đến là sống khá giản dị - Ảnh: 
Internet

Tuy là bố của nam danh hài nổi tiếng nhưng từ trước đến nay, ông Tường vẫn sống rất giản dị, khiêm tốn. Ông đang sống trong một căn nhà rất bình dị tại Long Thành - Đồng Nai. Theo hàng xóm nơi đây cho biết, bố của Trường Giang có tính cách rất vui vẻ và hòa đồng. Ông chưa từng tỏ vẻ là bố của ngôi sao và cũng không tỏ ra sang chảnh hơn người.

Sống cùng một người bố giàu tình cảm, luôn lo nghĩ cho con cái, một mình gồng gánh nuôi con nên người nên Trường Giang thấu hiểu rất rõ nỗi lòng của bố. Chính vì vậy, khi trưởng thành và lập gia đình, nam danh hài vẫn luôn tâm niệm sẽ noi gương bố, dành toàn bộ tâm sức, tình cảm để yêu thương bố và gia đình nhỏ.

Người bố ruột kín tiếng của NS Trường Giang: Vợ mất sớm, gà trống nuôi con, sống giản dị, hoà đồng - Ảnh 5
Lần hiếm hoi mà bố ruột của Trường Giang xuất hiện trước truyền thông chính là vào ngày cưới của con trai Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh: Internet

Mỗi lần được hỏi về con trai, ông Tường đều không giấu nổi niềm tự hào: “Tôi thì không biết hát, trước đây vợ tôi cũng có đôi lần tham gia văn nghệ cùng mọi người ở xã nhưng chỉ để vui vẻ chứ chưa bao giờ có ý định đi theo nghệ thuật. Trong số mấy anh chị em thì thằng Giang giống mẹ nó nhất cả về tính cách lẫn ngoại hình”.

Lần hiếm hoi mà bố ruột của Trường Giang xuất hiện trước truyền thông chính là vào ngày cưới của con trai Trường Giang - Nhã Phương. Trong ngày vui, ông diện áo sơ mi trắng, quần tây đen giản dị và tất bật chuẩn bị sính lễ. Nhiều khán giả nhận xét rằng bố của nam danh hài tuy đã cao tuổi nhưng vẫn rất phong độ, lãng tử.

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