Ngọc Trinh tình tứ bên "bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3

Hậu trường 08/03/2016 20:09

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngọc Trinh và Petey Nguyễn thực hiện bộ ảnh với nhiều khoảnh khắc tình tứ.

Ngọc Trinh tình tứ bên 'bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3 - Ảnh 1

Mặc dù từng gắn liền với nhiều scandal thị phi, nhưng có thể nói trong chuyện tình cảm, ngoài mối tình 8 năm với vị đại gia giấu mặt ra, Ngọc Trinh hầu như không hề mắc tin đồn hẹn hò với ai khác.

Ngọc Trinh tình tứ bên 'bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3 - Ảnh 2

Dễ thấy, người đẹp không thường xuyên kết hợp với các nam ngôi sao. Người khác phái vây quanh cô chỉ có vài gương mặt quen thuộc như “ông bầu” Khắc Tiệp, nhà thiết kế Đỗ Long, nhiếp ảnh Lê Thiện Viễn… êkíp làm việc và bạn bè thân thiết.

 

Ngọc Trinh tình tứ bên 'bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3 - Ảnh 3

Chính vì vậy mà khi đóng phim điện ảnh Vòng Eo 56, hiếm hoi nhìn thấy Ngọc Trinh thân mặt với một người khác phái, đó là Petey Majik Nguyễn - nam diễn viên thủ vai bạn trai của Ngọc Trinh trong phim

 

Ngọc Trinh tình tứ bên 'bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3 - Ảnh 4

 

Ngọc Trinh từng chia sẻ, cô không khỏi thấy ngại ngùng khi đóng cảnh thân mật, ôm, hôn Petey. Nhưng Petey đã giúp cô bằng cách… chiếm thế chủ động.
 

Ngọc Trinh tình tứ bên 'bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3 - Ảnh 5


Sau khi bộ phim đóng máy, Ngọc Trinh và Petey vẫn giữ quan hệ bạn bè. Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, đôi trai tài – gái sắc cùng nhau thực hiện bộ ảnh thân mật, pha chút hài hước để gửi đến khán giả đang đón chờ Vòng Eo 56.

 

Ngọc Trinh tình tứ bên 'bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3 - Ảnh 6

Trong ảnh, Ngọc Trinh vô cùng xinh đẹp, gợi cảm với chiếc đầm xanh sang trọng, hở “nhẹ”, khéo léo khoe hờ đường cong mềm mại. Kiểu tóc và gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, nữ tính.

 

Ngọc Trinh tình tứ bên 'bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3 - Ảnh 7

Ngọc Trinh tình tứ bên 'bạn trai đại gia” nhân ngày 8/3 - Ảnh 8

Người đẹp chiếm thế chủ động trong các shoot hình: cô âu yếm, choàng vai, thậm chí còn “đè đầu, cưỡi cổ” bắt nạt người yêu màn ảnh. Còn Petey dù bị “bắt nạt” nhưng vẫn cười hạnh phúc, như thể “nguyện chết trong tay mỹ”. Vòng Eo 56 dự kiến sẽ được công chiếu toàn quốc từ ngày 6/4/2016.

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