Ngọc Trinh đọ sức nóng mùa hè bằng loạt ảnh bikini 'thiếu mảnh' táo bạo, dùng tay che chắn 'điểm vàng'

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến dân tình một phen "đứng ngồi không yên" với màn khoe ảnh bán nude quá táo bạo của mình.
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Ngọc Trinh xứng danh "nữ hoàng nội y" khi không ngại khoe trọn hình thể trong các bộ bikini. Vừa qua, khi góp vai trong phim điện ảnh "Chị chị em em 2", người đẹp càng gây sốc hơn khi để lộ cơ thể Full HD không che trên màn ảnh rộng.
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến dân tình một phen "đứng ngồi không yên" với màn khoe ảnh bán nude quá táo bạo của mình. Đáng chú ý, không diện trên mình bộ bikini hai mảnh đầy đủ mà cô đã bỏ cả phần áo để "hòa mình cùng thiên nhiên". Thay vào đó, người đẹp dùng tay che chắn "điểm vàng" cơ thể.
Bên dưới bình luận, khán giả không ngừng để lại lời khen cho nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 34 của Ngọc Trinh. Nhiều người còn bày tỏ bái phục với độ chịu "khoe dáng" quá táo bạo của cô nàng mà không phải ai cũng dám thực hiện.
Mặc dù, sau những màn thân táo bạo cũng không ít lần khiên Ngọc Trinh nhận 'búa rìu dư luận', song cô nàng cho biết không mấy bận tâm. Đồng thời, người đẹp cũng tiết lộ mỗi năm đều thực hiện những bộ ảnh táo bạo như vậy để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân.