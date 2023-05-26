Ngọc Trinh đọ sức nóng mùa hè bằng loạt ảnh bikini 'thiếu mảnh' táo bạo, dùng tay che chắn 'điểm vàng'

Ngọc Trinh xứng danh "nữ hoàng nội y" khi không ngại khoe trọn hình thể trong các bộ bikini. Vừa qua, khi góp vai trong phim điện ảnh "Chị chị em em 2", người đẹp càng gây sốc hơn khi để lộ cơ thể Full HD không che trên màn ảnh rộng.

Vừa qua, khi góp vai trong phim điện ảnh "Chị chị em em 2", người đẹp gây sốc khi để lộ cơ thể Full HD không che trên màn ảnh rộng

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến dân tình một phen "đứng ngồi không yên" với màn khoe ảnh bán nude quá táo bạo của mình. Đáng chú ý, không diện trên mình bộ bikini hai mảnh đầy đủ mà cô đã bỏ cả phần áo để "hòa mình cùng thiên nhiên". Thay vào đó, người đẹp dùng tay che chắn "điểm vàng" cơ thể.