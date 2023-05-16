Ngọc Trinh trở lại, diện bikini 'bỏng mắt' sau nhiều ngày 'kín cổng cao tường'

Hậu trường 16/05/2023 20:21

Đằng sau những tấm hình đẹp của 'Nữ hoàng nội y' là một ê-kíp hùng hậu, chăm chút tỉ mỉ và chuyên nghiệp để cho ra những hình ảnh 'hút mắt' nhất.

Ngọc Trinh nổi lên với danh xưng "Nữ hoàng nội y". Vì thế hình ảnh của cô luôn thu hút người xem, đặc biệt là trong những bộ hình chụp nội y, váy áo tôn hình thể đầy táo bạo. 

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vừa đăng tải video cô chụp hình nội y sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng". Thân hình gợi cảm của "nữ hoàng nội y" vẫn duy trì phong độ. Bởi, cô dành rất nhiều thời gian cho việc tập gym, yoga, pilates cùng huấn luyện viên riêng.

Ngọc Trinh trở lại, diện bikini 'bỏng mắt' sau nhiều ngày 'kín cổng cao tường' - Ảnh 1
Ngọc Trinh vừa đăng tải một video hậu trường chụp bikini vô cùng 'cháy' trên trang cá nhân.

Trong video hậu trường, Ngọc Trinh được đồng nghiệp nam trong ê kíp chăm chút kỹ lưỡng. Bởi, ngoài trang điểm làm tóc, mặc trang phục chỉn chu... Ngọc Trinh còn được ê kíp theo sát trong quá trình chụp để dặm lại phấn, chỉnh tóc, phụ kiện...

Ngọc Trinh trở lại, diện bikini 'bỏng mắt' sau nhiều ngày 'kín cổng cao tường' - Ảnh 2
Thân hình siêu nóng bỏng 'Nữ hoàng nội y' tại video hậu trường.
Ngọc Trinh trở lại, diện bikini 'bỏng mắt' sau nhiều ngày 'kín cổng cao tường' - Ảnh 3
Ngọc Trinh được ê-kip chăm sóc vô cùng chu đáo và chuyên nghiệp.

Những người làm trang điểm, làm tóc, stylist... có nhiều giới tính. Thế nhưng, vì tính chuyên nghiệp mà cả nghệ sĩ hay cả những người trong ê kíp đều phải tuân thủ những quy tắc trong quá trình làm việc. Ngoài ra, sự gắn bó trong công việc của nghệ sĩ với ê kíp cũng giúp họ được thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau.

Với những set chụp hình, quay phim thuộc các dự án nghệ thuật... hình ảnh của nghệ sĩ luôn được giấu kín. Với những buổi chụp hình áo tắm, nội y... sự riêng tư của người mẫu luôn được tôn trọng và đề cao. Thậm chí, việc sử dụng điện thoại là điều tối kỵ với những người có mặt trong khi làm việc.

Ngọc Trinh trở lại, diện bikini 'bỏng mắt' sau nhiều ngày 'kín cổng cao tường' - Ảnh 4
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và trầm trồ trước vóc dáng 'siêu thực' của Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh trở lại, diện bikini 'bỏng mắt' sau nhiều ngày 'kín cổng cao tường' - Ảnh 5
Dưới phần bình luận, cư dân mạng thể hiện sự u mê với nhan sắc và tỷ lệ cơ thể 'chuẩn không cần chỉnh' của người đẹp Trà Vinh.

Với Ngọc Trinh, cô từng chia sẻ khá nhiều khoảnh khắc chụp hình hậu trường. Cô thoải mái khi được đồng nghiệp hỗ trợ chỉnh trang váy áo để mang tới hình ảnh đẹp nhất tới công chúng.

Năm 2011, tên tuổi của Ngọc Trinh bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn khi tung bộ ảnh bikini chụp tại bể bơi, khoe số đo ba vòng nóng bỏng cùng làn da trắng mịn. Cũng từ đây, người đẹp nổi lên bất ngờ với danh xưng 'Nữ hoàng nội y'. Cho đến thời điểm hiện tại, biệt danh này đã theo cô được hơn một thập kỷ, tuy nhiên Ngọc Trinh vẫn là trường hợp lạ và độc nhất vô nhị được gọi với danh xưng trên, và mãi về sau, không ai có thể thay thế được.

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