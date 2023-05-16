Á hậu Kiều Loan 'chơi lớn' sang tận Hàn Quốc học thanh nhạc, còn hứa hẹn 1 điều khiến dân tình mong ngóng

Hậu trường 16/05/2023 18:38

Á hậu - ca sĩ Lona bất ngờ chia sẻ hình ảnh tại sân bay và tiết lộ lý do sang Hàn Quốc du học.

Nguyễn Hà Kiều Loan được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2019, đồng thời, sau đó người đẹp còn mang về thành tích top 10 tại Miss Grand International 2019. Bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp, Kiều Loan đã có những thay đổi về ngoại hình và cuộc sống. Không chỉ vậy, người đẹp còn bất ngờ lấn sân ca hát với nghệ danh Lona chứ không theo đuổi con đường MC hoặc trình diễn như nhiều người đẹp khác.

Á hậu Kiều Loan 'chơi lớn' sang tận Hàn Quốc học thanh nhạc, còn hứa hẹn 1 điều khiến dân tình mong ngóng - Ảnh 1
Kiều Loan lấn sân qua ca hát và nhận được những thành công nhất định

Mới đây, Lona bất ngờ chia sẻ hình ảnh check-in tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để chuẩn bị bay sang Hàn Quốc. Theo đó, người đẹp sinh năm 2000 tiết lộ rằng cô sẽ ở lại "xứ sở kim chi" trong vòng 3 tuần tới để học tập và rèn luyện thêm kỹ năng về vocal và dance... Lona Kiều Loan chia sẻ: "Tạm xa Việt Nam một thời gian để đến với Xứ sở kim chi. Thật mong chờ hành trình 3 tuần phía trước tại Hàn Quốc. Sẽ có rất nhiều kiến kỹ thuật dance, vocal cần lĩnh hội và học hỏi".

Á hậu Kiều Loan 'chơi lớn' sang tận Hàn Quốc học thanh nhạc, còn hứa hẹn 1 điều khiến dân tình mong ngóng - Ảnh 2
Kiều Loan quyết định sang Hàn Quốc du học ngắn ngày

Thông tin về này của Á hậu khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi trước đó cô chưa từng tiết lộ về dự định này. Kịp thời trấn an khán giả, nàng Á hậu còn hứa hẹn sẽ học tập tốt và sẽ trở về với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo. "Lona hứa sẽ học tập thật tốt để sớm hội ngộ cùng cả nhà. Cả nhà chờ Lona trở về với những sản phẩm âm nhạc sắp tới nha!" - Kiều Loan cho hay.

Á hậu Kiều Loan 'chơi lớn' sang tận Hàn Quốc học thanh nhạc, còn hứa hẹn 1 điều khiến dân tình mong ngóng - Ảnh 3
Kiều Loan hứa hẹn 1 điều khiến dân tình mong ngóng

Trước quyết định "chơi lớn" của Lona Kiều Loan, bà Phạm Kim Dung - CEO Sen vàng cũng gửi đôi lời động viên và lời chúc đến cô nàng ca sĩ trẻ. "Bà trùm Hoa hậu" chia sẻ: "Mới ngồi hát karaoke với nhau tại quán lẩu đây mà đã cách nhau hơn 3000 cây số rồi. Lona sẽ đến Hàn Quốc du học, lĩnh hội kiến thức về dance và vocal trong vòng 3 tuần. Chúc LONA lên đường bình an và nhớ giữ gìn sức khỏe để học tập thật tốt em nhé! Chị chờ ngày LONA về đã cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc thật bùng nổ nha!".

Được biết, Hàn Quốc vốn nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều idol, ca sĩ, nghệ sĩ có khả năng ca hát và vũ đạo xuất sắc. Vì vậy, việc Lona quyết định sang Hàn Quốc để tu nghiệp có thể là một nước đi vô cùng sáng suốt để trở mình một cách mạnh mẽ hơn trong sự nghiệp của mình. Nhiều người hy vọng sẽ nhìn thấy 1 Lona Kiều Loan bùng nổ hơn sau chuyến đi lần này.

Á hậu Kiều Loan 'chơi lớn' sang tận Hàn Quốc học thanh nhạc, còn hứa hẹn 1 điều khiến dân tình mong ngóng - Ảnh 4
Lona Kiều Loan lựa chọn đến Hàn Quốc để học tập

Ngoài các thành công tại những cuộc thi sắc đẹp, Kiều Loan từng đạt giải Ba của Trời sinh một cặp mùa 4 và vào Top 10 chương trình King of Rap. Năm 2021, Kiều Loan là thí sinh của The Heroes và gây ấn tượng với ca khúc Nhất chi Mai, giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Đến năm 2022, Kiều Loan bắt đầu phát triển sự nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp với sản phẩm âm nhạc đầu tay - Thích hay là yêu còn chưa biết. Ca khúc hiện đạt hơn 1,8 triệu view trên YouTube và có thời điểm cực viral trên TikTok.

Bên cạnh đó, Lona cũng là ca sĩ biểu diễn tại nhiều game show, các chương trình ca nhạc và các cuộc thi nhan sắc lớn như Miss World Vietnam, Miss Grand Vietnam.

Á hậu Kiều Loan 'chơi lớn' sang tận Hàn Quốc học thanh nhạc, còn hứa hẹn 1 điều khiến dân tình mong ngóng - Ảnh 5
Liệu sau hành trình du học ngắn ngày này, Lona Kiều Loan sẽ mang lại điều thú vị nào cho thị trường âm nhạc Việt Nam?
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