Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi

Hậu trường 09/05/2023 10:17

Bộ ảnh của cô nàng nhận được cơn mưa lời khen.

Ngày 8/5, Tóc Tiên đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện đồ gợi cảm. Đáng chú ý, trong loạt ảnh này có những bức ảnh Tóc Tiên diện đồ lưới xuyên thấu toàn thân, che chắn vòng 3 bằng 1 chiếc chân váy.

Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi - Ảnh 1
Lối trang điểm mới lạ cùng mái tóc cam nổi bần bật của Tóc Tiên gây ấn tượng mạnh 

 

Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi - Ảnh 2
Bộ ảnh nóng mắt được Tóc Tiên cho ra lò trước thềm sinh nhật 34 tuổi

Tóc Tiên diện hai trang phục ôm sát, khoe trọn đường cong của cơ thể. Song, điểm thu hút nhất trong loạt hình ảnh này phải kể đến cách trang điểm đính đá hình ngôi sao cùng mái tóc cam vàng ấn tượng, nổi bật.

Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi - Ảnh 3
Điểm nhấn không chỉ nằm ở lối trang điểm và kiểu tóc mà còn bao gồm cả trang phục độc đáo và vóc dáng siêu thực của giọng ca Ngày mai 

Tóc tiên diện hẳn 2 bộ trang phục cho concept chụp ảnh này. Ở bộ thứ hai cô nàng diện một chiếc đầm trễ vai vừa dịu dàng lại vừa cá tính khoe trọn bờ vai. Sau ít phút "lên sóng", hình ảnh này đã lập tức nhận được sự ủng hộ đến từ đông đảo người hâm mộ. Không những vậy, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp cũng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng mặn mà, thăng hạng nhưng không kém phần cá tính của Tóc Tiên.

Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi - Ảnh 4
Ở bộ trang phục thứ 2, Tóc Tiên cũng "cháy" không kém 

Trái với nhiều lời khen có cánh dành cho Tóc Tiên bên dưới bình luận, màn tương tác "phốt qua phốt lại" đến từ vị trí Mew Amazing và Tóc Tiên khiến người hâm mộ được phen bật cười thích thú.

Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi - Ảnh 5
Tóc Tiên bất ngờ bị Mew Amazing "bóc phốt" chuyện mượn đồ nhưng không trả

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bén duyên từ năm 2015, qua chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng. Khi ấy, Tóc Tiên mới trở về Việt Nam hoạt động, trong khi ông xã là một tên tuổi trong giới Underground.

Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi - Ảnh 6
Tóc Tiên đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Sau 5 năm hẹn hò, nữ ca sĩ và "phù thủy âm nhạc" chính thức đi đến hôn nhân, bằng đám cưới lãng mạn ở Đà Lạt vào đầu năm 2020. Khi được hỏi về việc Tóc Tiên ngày càng an toàn hơn trong các sản phẩm âm nhạc có phải do lấy chồng, nữ ca sĩ tiết lộ cô may mắn khi có ông xã ủng hộ tất cả mọi việc.

Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi - Ảnh 7
Sau khi về chung một nhà, Tóc Tiên vẫn chăm chỉ cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình và hoạt động nghệ thuật

 

 

Tóc Tiên nói về hôn nhân với Hoàng Touliver: 'Cuộc sống chúng tôi hơi kiểu người già'

Tóc Tiên nói về hôn nhân với Hoàng Touliver: 'Cuộc sống chúng tôi hơi kiểu người già'

Khi nhắc đến cuộc hôn nhân 3 năm với Hoàng Touliver, Tóc Tiên cho biết mình không có thay đổi gì nhiều nhưng hiện vẫn đang rất hạnh phúc và hài lòng về người bạn đời.

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Từ khóa:   Tóc Tiên Hoàng Touliver

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