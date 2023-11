Tóc Tiên tung ảnh diện đồ xuyên thấu 'đốt mắt' người nhìn trước thềm sinh nhật 34 tuổi

Ở bộ trang phục thứ 2, Tóc Tiên cũng "cháy" không kém

Trái với nhiều lời khen có cánh dành cho Tóc Tiên bên dưới bình luận, màn tương tác "phốt qua phốt lại" đến từ vị trí Mew Amazing và Tóc Tiên khiến người hâm mộ được phen bật cười thích thú.

Tóc Tiên bất ngờ bị Mew Amazing "bóc phốt" chuyện mượn đồ nhưng không trả

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bén duyên từ năm 2015, qua chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng. Khi ấy, Tóc Tiên mới trở về Việt Nam hoạt động, trong khi ông xã là một tên tuổi trong giới Underground.

Tóc Tiên đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Sau 5 năm hẹn hò, nữ ca sĩ và "phù thủy âm nhạc" chính thức đi đến hôn nhân, bằng đám cưới lãng mạn ở Đà Lạt vào đầu năm 2020. Khi được hỏi về việc Tóc Tiên ngày càng an toàn hơn trong các sản phẩm âm nhạc có phải do lấy chồng, nữ ca sĩ tiết lộ cô may mắn khi có ông xã ủng hộ tất cả mọi việc.