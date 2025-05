Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn TP Quy Nhơn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào lúc 2h30 tại ngã 4 Trần Hưng Đạo - Lê Lợi (phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do bà Trần Thị T. (SN 1977, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) điều khiển, lưu thông theo hướng Tây - Đông trên đường Trần Hưng Đạo đã va chạm với xe máy do Nguyễn Minh T. (SN 2007, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) điều khiển, chở theo sau 2 người, lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng Nam - Bắc.

Sau cú va chạm mạnh, khiến bà Trần Thị T. và Nguyễn Minh T. tử vong tại chỗ. Hai người ngồi sau xe T., có một người bị thương được đưa đi cấp cứu, một người xây xát nhẹ.

Hiện trường xảy ra tai nạn giao thông, khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT và lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, lấy mẫu để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do Nguyễn Minh T. điều khiển xe máy thiếu quan sát, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn theo quy định. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.

Va chạm xe máy ở Bình Định khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đoạn đường xảy ra tai nạn tại ngã 4 giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Lợi (TP.Quy Nhơn), tầm nhìn không bị hạn chế. Tại thời điểm xảy ra tai nạn hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở chế độ đèn vàng cảnh báo giảm tốc độ, mật độ phương tiện lưu thông vắng.

